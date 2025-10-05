美國芝加哥爆發反移民局衝突　一女子駕車撞向特工後遭開槍擊中

美國芝加哥近日爆發抗議活動，反對聯邦移民和海關執法局（ICE）執法。美國國土安全部（DHS）發言人麥克勞林（Tricia McLaughlin）在社交平台X（舊稱Twitter）表示，10月4日早上有一群人駕車撞向ICE特工的車輛，特工被迫下車開槍，並擊中其中一名持槍女子。據稱她事後自行駕車前往醫院。



路透社報道，警方周五在伊利諾伊州芝加哥市郊區布羅德維尤（Broadview）的ICE設施外，與數百名示者發生衝突。示威者坐在地上，多次試圖阻止ICE車輛將被拘者帶入拘留所，但遭 特工使用武力、化學彈藥和橡皮子彈擊退。

2025年10月4日，美國伊利諾州芝加哥小村莊社區（Little Village neighborhood），執法人員與美國移民及海關執法局（ICE）及聯邦警員面對與民眾的對峙期間，一名示威者被控制。（Reuters）

麥克勞林周六表示：「早上，在布羅德維尤的例行巡邏中，有10輛汽車撞擊執法人員的車輛，並將其包圍。執法人員無法移動車輛，只能下車，並開槍擊中其中一名駕車、攜帶半自動武器的女子，她自行驅車前去醫院療傷。」

民主黨籍的伊利諾伊州州長普利茨克 （JB Pritzker）同日表示：「特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府的戰爭部（即國防部）給我下了最後通牒：召集你們的部隊，否則我們就派兵。要求一位州長違背我們的意願、在我們自己的境內派遣軍隊，這絕對是無恥的，也是非美國式的。」

據路透社，DHS部長諾姆（Kristi Noem）表示，她正在派遣額外的「特別行動」人員來控制芝加哥布萊頓公園（Brighton Park）街區。