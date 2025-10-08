再有加沙救援船隊遭以軍攔截　約150人被拘至以色列

親巴勒斯坦組織「自由船隊聯盟」（FFC）10月8日表示，其組織的一支加沙救援船隊在海上遭到以軍攔截。以色列外交部證實，船上約150乘客已被轉移至以色列港口，將被迅速驅逐出境。這是自「全球堅毅船隊」(Global Sumud Flotilla）1日被以方攔截以來，再度有國際救援船隊嘗試支援加沙失敗。



FFC發布的新聞稿表示，旗下8艘船隻、「全球堅毅船隊」的「良心號」（Conscience）共9艘船，周三凌晨在海上遭到以軍攻擊和攔截，當時船隊距離加沙120海里（約220公里）。

該組織表示，船上人員包括醫生、記者和民選官員，已被以軍綁架。船上原計劃運往加沙醫院的重要援助物資，包括價值超過11萬美元的藥品、呼吸設備和營養品等也遭到劫持。

以色列外交部隨後在社交平台X（舊稱Twitter）上發文，表示：「又一次試圖突破合法海上封鎖進入戰區的徒勞嘗試最終以失敗告終。船隻和乘客已被轉移至以色列港口。所有乘客均安全且健康狀況良好。預計乘客將被迅速遣返。」

據稱，這支船隊共有來自30個不同國家的145名活動人士被拘留。半島電視台引述馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）表示強烈譴責以色列的行動，並要求釋放參與船隊任務的馬來西亞活動人士；土耳其外交部證實，船隊中有土耳其公民和議員。

上周三，由瑞典氣候活動家通貝里（Greta Thunberg）等500人、40餘艘船隻組成的「全球堅韌船隊」試圖向被封鎖的加沙運送藥品與食品，也在海上遭到以軍攔截。