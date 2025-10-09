美國FBI前局長出庭否認虛假陳述　指特朗普報復性起訴

美國聯邦調查局（FBI）前局長科米（James Comey）被指虛假陳述和妨礙國會調查，遭司法部提出刑事起訴，他10月8日在維珍尼亞州出庭否認控罪。他的律師稱，此案是美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）主導的報復性起訴，又指承辦此案的檢察官屬非法任命。案件定於明年1月5日正式開審。



圖為2025年10月8日，美國聯邦調查局（FBI）前局長科米（James Comey）就虛假陳述和妨礙國會調查案出庭，大批媒體在法庭外守候。（Reuters）

科米的案件由上月剛被任命為聯邦檢察官的哈利根（Lindsey Halligan）提起訴訟，而哈利根此前曾是特朗普的私人律師。此案最初由另一檢察官處理，但對方拒絕提出起訴。

64歲的科米8日在庭上簡短發言，表示他拒絕認罪，及了解自己的法律權利。他8日沒有發表任何其他公開聲明，上月則曾在社交媒體發布段視頻，反駁當局指控及稱「不會屈膝而活」。

圖為2025年10月8日，美國聯邦調查局（FBI）前局長科米（James Comey）就虛假陳述和妨礙國會調查案出庭，其家人抵達法庭。（Reuters）

科米的案件源於2020年一次國會聽證會，當時他告訴一位共和黨參議員，他堅持先前的證詞，即沒有授權任何人就FBI的調查向媒體爆料。檢方起訴書則稱，科米授權一名FBI員工向媒體爆料，起訴書並未指明涉及的調查對象，但路透社指相信與特朗普2016年與希拉里（Hillary Clinton）的總統選舉有關，而起訴書並未詳述針對科米的證據。