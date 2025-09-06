歐盟指Google廣告壟斷罰款30億歐元　特朗普要脅啟動貿易調查報復

歐盟委員會9月5日宣布，因谷歌（Google）濫用其在廣告技術的主導地位，損害公平競爭環境，向谷歌處以29.5億歐元（約270億港元）的罰款。歐盟委員會呼籲谷歌停止這種做法。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）對歐盟的罰款大為不滿，威脅要向歐盟啟動301條款進行貿易調查。



據美國全國廣播公司商業頻道（CNBC）報道，谷歌因其利潤豐厚的廣告技術存在反競爭行為，被歐盟監管機構處以29.5億歐元（約270億港元）的反壟斷罰款。

歐盟委員會指責谷歌過份展示其廣告，損害了競爭對手的廣告技術提供者、廣告商和線上出版商的利益，從而扭曲廣告技術市場的競爭。

歐盟委員會命令谷歌「停止這些偏幫自己的做法」，並「採取措施，消除其在廣告技術供應鏈中存有的利益衝突。」谷歌有60天時間對罰款作出回應。

谷歌的高層指歐盟的判決錯誤，將會提出上訴。

特朗普同日批評歐盟因反壟斷問題對谷歌處以天價罰款的決定，並威脅將對歐盟展開更廣泛的貿易調查。

2025年9月5日，美國總統特朗普（Donald Trump）批評歐盟因反壟斷問題對谷歌處以天價罰款的決定。特朗普在其社交平台上寫道：「我們不能讓這種事情發生在傑出的美國企業身上。如果發生這種情況，我將被迫啟動301條款程序，以抵銷向美國公司徵收的不公平罰款。」（X@TrumpDailyPosts）

