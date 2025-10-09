特朗普：以色列和哈馬斯非常接近達成協議　或週末前往中東

哈馬斯和以色列自10月起在埃及就美國總統特朗普（Donald Trump）提出的和平方案進行間接談判。美國中東外交特使威特科夫（Steve Witkoff）、美國總統特朗普的女婿庫什納（Jared Kushner）、卡塔爾首相穆罕默德（Sheikh Mohammed Bin Abdulrahman al-Thani）和土耳其外長菲丹（Hakan Fidan，又譯費丹）也於8日加入談判。特朗普（Donald Trump，又譯川普）表示，以哈雙方「非常接近」達成協議，並表示如果達成協議，他本人可能在本週末前往中東。



在哈馬斯表示已經與以色列交換人質及巴勒斯坦囚犯名單後，以色列和美國高官於周三加入了談判。路透社指出，這是迄今為止結束加薩戰爭最有希望的努力。

▼特朗普：可能週末去中東

特朗普表示，他可能會「在本週末的某個時候，也許是周日」前往中東。Axios引述美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）較早時間亦表示：「我可能會前往中東，因為那裡的情況發展得太快，我們認為可能需要很快到達那裏。」

土耳其外長菲丹表示，談判已取得「很大進展」，如果達成積極成果，將宣布停火 。

報道引述外交消息人士稱，歐洲、阿拉伯和其他國家周四將在巴黎舉行會議，討論加沙戰後過渡問題，華盛頓屆時可能會派代表出席。

哈馬斯表示，對目前的談判進展持樂觀態度。該組織希望釋放的巴勒斯坦人名單，預計將包括一些曾被以色列監禁的知名囚犯。在先前的停火協議中，這些人是被禁止釋放的。

巴勒斯坦武裝組織哈馬斯表示，已經與以色列交換人質及巴勒斯坦囚犯名單。（Reuters）

據一位接近談判的巴勒斯坦消息人士透露，名單包括巴勒斯坦解放組織（Palestine Liberation Organization，又稱法塔赫或巴解）領導人巴爾古提（Marwan al-Barghouti）和解放巴勒斯坦人民陣線（Popular Front for the Liberation of Palestine）領導人Ahmed Saadat。兩人均因參與殺害以色列人的襲擊而被判處多個終身監禁。

哈馬斯表示，目前談判的重點是停火機制、以色列從加沙撤軍及人質交換協議。該組織迄今拒絕討論以色列要求其解除武裝的要求。據巴勒斯坦消息人士稱，只要以軍佔領巴勒斯坦土地，哈馬斯就會拒絕以色列的要求。