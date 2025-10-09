特朗普：以色列和哈馬斯簽署第一階段和平協議

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）10月8日宣布，以色列和哈馬斯已簽署美國提出的加沙和平方案的第一階段協議，允許釋放所有以色列人質。



特朗普周三在社交平台Truth Social上發文，表示：「我很自豪地宣布，以色列和哈馬斯都已簽署了我們的和平方案的第一階段（協議），這意味著所有人質將很快被釋放，以色列將把軍隊撤到商定的路線，這是邁向強大、持久和永久和平的第一步。」

哈馬斯發表聲明，稱已達成結束戰事、確保以軍撤離及交換被扣押人員的協議；並呼籲特朗普和擔保國確保以色列全面實施停火。

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）表示，他將於周四召集政府會議，批准加沙停火協議，讓所有以色列人質回國的。

卡塔爾外交部發言人安薩里（Majed Al-Ansari）在社交平台X（舊稱Twitter）上表示，以哈雙方就實施加沙停火協議第一階段的所有條款和機制達成一致，這將導致戰爭結束、以色列人質和巴勒斯坦囚犯獲釋，並允許援助物資進入加沙。