美商務部再將16家中港企業列入實體清單　其中包括美國公司子公司

美國商務部工業與安全局（BIS）10月8日發佈了一項最終規則，對《出口管理條例》（EAR）進行修訂，將中國、土耳其和阿聯酋的 26 個實體及 3 個位址新增至實體清單。其中，其中包括16家中港企業和3個香港地址，這些企業均與電子元器件分銷及無人機貿易有關。



16家企業的範圍相當廣泛，既包括全球大型電子元件分銷商Arrow的中國和香港子公司，也包括一系列中小型技術和貿易企業。值得留意的是，美國Arrow兩家子公司Arrow China Electronics Trading Co., Ltd. 與 Arrow Electronics (Hong Kong) Co., Ltd. 皆被列入實體清單，理由是它們在伊朗代理武裝的無人機供應鏈中扮演了重要角色，為伊朗獲取美國產電子元件提供便利。

BIS的聲稱指，這次調整的重點，是打擊為伊朗及其代理組織採購美國原產電子元件的中間商網路，其中相當一部分是活躍在中國內地與香港的分銷、技術與物流企業。

伊朗無人機：A new drone called "Mohajer 10" with a range of 2000 km, unveiled by Iran, is seen in Tehran, Iran, August 22, 2023. Iran's Presidency/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

而被列入的香港地址，被指與此前遭OFAC制裁的伊朗電子供應網路有直接關聯。BIS將位址單獨列入，意味着今後凡是在這些位址註冊或經營的實體，若涉及EAR管轄物項出口，都將自動觸發許可要求，並適用「推定拒絕」的審查政策。

本次規則自2025年10月8日起生效。對於在規則生效前已經在途的貨物，如果在2025年11月7日前完成出口、再出口或境內轉移，可繼續適用原有許可例外。之後，所有與上述實體、位址相關的交易都將受到嚴格的許可管制。