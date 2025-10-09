印度咳藥水劇毒二甘醇含量超標500倍　世衛：擬發全球藥品警告

在過去幾個月，印度本地銷售的咳藥水被發現劇毒二甘醇含量超出法定限值的500倍，導致至少17名5歲以下兒童因服用有毒成分死亡。世界衛生組織（WHO）表示，印度在篩選本地銷售的咳藥水方面存在「監管漏洞」，並已要求印度衛生部門確認，是否有致命咳藥水出口到其他國家。一旦收到官方確認，WHO將評估是否有必要發布全球醫療產品警報。



綜合外媒報道，此前的兒童死亡病例均與Coldrif咳藥水相關。但據古吉拉特邦和其他邦10月8日發布的公共警報，Respifresh和RELIFE咳藥水也含有二甘醇成分，警報稱其為「一種有毒化學物質，可導致嚴重中毒，包括腎衰竭、神經系統併發症甚至死亡，尤其是在兒童群體中。」

目前已確認由Sresan製藥廠生產的Coldrif僅在印度本地銷售，但印度藥品官員未回應Respifresh和RELIFE咳藥水是否已出口至其他國家。

2025年9月26日，印度一家藥房內售賣的咳藥水。（Getty）

根據法律規定，印度製藥商必須對每批原料和最終產品進行檢測。而印度藥品監督管理局局長Rajeev Raghuvanshi承認，監管機構在檢查中發現，生產這些藥物的工廠存在嚴重漏洞，未能按要求對每批藥物成分進行檢測。

自2023年以來，在岡比亞（Gambia）、烏茲別克（Uzbekistan）和喀麥隆（Cameroon），已有超過140名兒童因服用印度咳藥水而死亡。