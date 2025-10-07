印度超日趕德　是實至名歸還是水中花｜點經

印度經濟規模已突破4.19萬億美元，超越日本成為全球第四大經濟體，這一數據來自國際貨幣基金組織（IMF）的預測。 是的，繼被德國超越後，日本又被印度超越了。 且印度預計將在2.5至3年內超過德國，成為世界第三大經濟體。 雖然最終排名要等到全年數據完全統計後才能確定，但根據IMF的預測，未來兩年，印度仍將是全球增長最快、GDP增速唯一超過6%的經濟體，遠高於+0.6%的日本、-0.1%的德國......



不可否認，從數據上看，印度這份成績單相當喜人，印度也或許的潜力還没有完全釋放出来。 但也正如很多人所感覺的那樣——印度GDP被高估了。 之所以给人這種印象，一方面是不够「硬」，太偏科； 另一方面是地基不牢。

印度經濟增速顯著，2025年GDP增長率預計超過6%，印度擁有龐大的人口紅利和年輕工作力，但其經濟仍面臨挑戰，包括製造業佔比低（僅14.3%）、貧富差距大（最富1%人口佔全國財富40%）等問題。 印度總理莫迪（Narendra Modi）提出了2047年成為發達國家的目標，但當前經濟結構偏重服務業，製造業發展滯後。 只能說，莫迪可真敢說！

印度地標・印度經濟・印度旅遊・印度人口・印度景點：圖為2022年11月12日，大批遊客聚集在新德里的印度門（India Gate）。（Getty）

人口紅利閑置

提起印度，第一反應恐怕是人口大國，對應的就是「人口紅利」。 正如改革開放時的中國。 2023年，印度人口總數正式超過中國。 作為世界第一人口大國，此時此刻的印度擁有約5.94億工作力人口（15—64歲），且平均年齡只有28歲。

可以說，人口結構非常健康，且未來20年仍將新增1.8億壯勞力。 預計到2050年左右才達到人口峰值16.8億，到世紀末依然將維持在15億以上的人口。

印度的人口優勢非常雄厚，但單純的人多並不能代表紅利。 如果說中國今天「人口紅利不再」，印度的問題則是「人口紅利閒置」。

客觀來看，印度的人口素質在提升。 從數據上看，印度有2.87億文盲，佔全球文盲的37%。 這也是很多人嘲笑印度的地方。 但其實大可不必。90年代中國的文盲率也曾高達15.9%。但這些人大多是老年人，年輕時沒有受教育的機會。 印度其實也一樣，他們的文盲大多數是老人，以及受到宗教壓迫的女人。通過全國普及教育，中國大陸的文盲率已經降至2.67%。 印度也在做類似的事情。

印度總理莫迪（Narendra Modi）提出了2047年成為發達國家的目標，但當前經濟結構偏重服務業，製造業發展滯後。 （Reuters）

印度自從喊出「免費」教育的口號後，因為根深蒂固的宗教陋習，基礎教育的普及雖然沒有很成功，但高等教育體系確實在持續擴張。根據UGC的數據，自從喊出「免費」教育的口號後，印度大學數量從2015年的760所增加至1213所，高等教育體系持續擴張。 等到真正受過高等教育的這代人，成為社會的中流砥柱，或許才是印度的人口紅利真正爆發的時候。

目前，印度的勞動參與率仍然只有50%左右，女性勞動參與率不足10%，與10年前幾乎沒有區別。 全國有約52%的工作力處於失業或非活躍狀態。 尤其是青年人口失業率，近些年長期維持在25%以上。

也就是說，在印度崛起的主旋律中，相當多人過得並不好。為什麼如此？ 有如此多人口處於「閑置」狀態。這主要原因是根本沒有機會釋放。

根上的問題——土地改革

既然是「人口紅利閒置」，直接的感覺問題在於人口素質，對印度更多了解就會說種姓制度。但這其實是經濟結構的問題，核心在於印度沒有經歷過土地改革。

印度社會學予人直接的感覺問題在於人口素質，對印度更多了解就會說種姓制度。（路透社）

想要工業化，必然對土地有非常大的需求。但印度本土的地主力量依然十分龐大，和地方政府的利益深度綁定，而州一級政府徵地不屬於聯邦事務。地主們寧願土地荒蕪，也要漫天要價，這使得印度工業的徵地成本狂高。即便給地，也會指使工會對外企勒索，嚴重阻礙了工業化的進程。

這就是為什麼，在印度成為世界第四大經濟體的同時，印度製造業佔GDP的比重進一步下降至14.3%，印度製造在全球出口市場中僅佔1.8%。服務業依然是頂樑柱，GDP佔比超過60%。比如IT行業，印度程式師海外外包業務佔全球55%，貢獻了全國9%的GDP。

服務業貢獻的GDP，當然也是真金白銀，沒有什麼不好。但這不僅與印度製造崛起的主旋律不符，對印度最大的優勢「人口紅利」本身，也是一種傷害。

金奈是印度經濟發展較快的城市之一。(網上圖片)

印度有多不平等？

由此，在印度種姓制度下，經濟結構進一步擴大、深化不平等結構。據《21世紀資本論》作者湯瑪斯皮凱蒂等人組織的「世界不平等實驗室」報告：以印度現代資產階級為首的「億萬富翁統治」，比在英國殖民時期更不平等，這是有史以來的最高水準。

有多不平等？30年代，作為日不落帝國的一份子，印度地區最富有的1%人口，收入佔比是20%。1947年獨立時，大量富人出逃，這個值降至12.5%。1982年，降至歷史最低6%。1991年，實行「改革開放」後，形勢開始反轉; 到2014年莫迪上台時，再次回到百年前的20%。

當年，莫迪曾承諾，將增加1億個製造業崗位，增加底層人收入，緩解貧富差距繼續擴大。 但只能「呵呵」了。 2014—2023年，印度億萬富豪的凈資產增長超過300%，是同期國民收入增長的10倍。 前1%人的收入佔比，達到前所未有的22.6%，財富佔有比例更是超過40%。

與之相對的，後50%人口的收入佔比從23%迅速下滑至15%，全國90%人口的收入都在平均線以下。2.24億人受到長期饑餓影響。只能說，得虧這是在印度。印度本土宗教根深蒂固的等級觀念，極大消弭了底層人對巨大貧富差距的不滿情緒。不是因為壓迫不夠殘忍，而是因為宗教告知賤民，苦難是神對自己的今世考驗，是天意。這些教條，不僅能維持社會穩定，也是如今印度這個國家形態的立身之本。

印度教羅摩廟（Lord Ram）2024年1月22日舉行揭幕儀式，印度總理莫迪（Narendra Modi）出席。（X@narendramodi）

印度崛起有天然枷鎖

客觀來講，基於印度教意識形態的印度人民黨，之所以能崛起，最大的原因，是莫迪這位政治家順應了歷史的選擇。作為一個必須依靠印度教維繫認同的國家，印度不可能真正抗拒印度教。但歷史也是在不斷前進的。 無論印度政府推進現代化改革的決心有多大，都必須面對一個問題：現代化必然會削弱或扭曲宗教認同感。

這或許才是如今的印度，最矛盾的點。如果人人都富裕了、開智了，相當於是對其立身之本造成衝擊。這或許能在一定程度上解釋，為什麼印度改革不徹底、導致製造業萎靡不振的問題。可能是能力不夠、舊勢力根深蒂固，也可能是根本不想。如果不邁過這個坎，印度不可能真正崛起。

今天的印度人，至少在相對開明的南印度，與改革開放時期的中國人有些類似。 他們確實感受到了財富增長，部分吃到了時代紅利的幸運兒，甚至打破了數千年的桎梏，實現階級上的躍遷。 大一點的，首相莫迪、首富阿達尼，都是低種姓出身；小一點的，在新興行業功成名就的小夥子，也能和高種姓女神組成家庭。 在以前，這是不可能發生的事情。 但今時今日，卻已經很平常。

這一切，與北方鄉村形成鮮明對比。後者，種姓制度依然是主宰，無數賤民還在延續數千年不變的生活。 這也是許多人詬病印度的地方。

隨着兩者差距越來越大，會有越來越多北方人南下淘金，正如當年中國無數人往東南沿海打工一樣。當越來越多人開智，越來越多下一代受到高等教育，再加上互聯網的裂變效應，即便是虔誠的信徒，心靈也早就被「污染」了。這本就是個自相矛盾的過程。 過去，人們只會逆來順受，一切都奉獻給神。現在，他們開始懂得為自己思考了。 然而，對一個嚴重依賴精神枷鎖而存在的國家，這究竟是不是好事呢？

這個趨勢走向是，越來越開化，這個國家會更有生命力，但根深蒂固的等級觀念被徹底衝擊，底層人對巨大貧富差距會越來越不滿，對於印度這樣的人口大國，社會群體性衝突一旦被點燃，就如同星星之火可以燎原。反之，印度教的意識形態就深深鎖死了印度的發展，嚴重點說，永世不得超生。 有着如此負累的印度如何真正崛起？