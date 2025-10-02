K簽證被「印度化」？ 無需過度解讀

K簽證的事情，忽然間在網絡上引發廣泛關注，並且還引發很多人的焦慮。K簽證計劃其實8月中旬就公布了，一直沒人注意，但一周前，印度媒體批評美國H-1B簽證漲價，同時報道中國出台K簽證，鼓勵印度年輕人考慮中國方向，於是中國網絡上一下子被引爆了。

之所以在中國網絡被熱議，體現出了中國社會對印度移民的防範心尤其重。甚至連胡錫進都表達：「拜託中國駐印度使領館把K簽證的印章看緊了，輕易不能給印度普通畢業生發K簽證」。



事實上，網絡上之所以人們會對這件事情焦慮，是因為在印度媒體的錯誤宣傳下，很多人把K簽證簡單等同於美國的H-1B工作簽證，並且擔心K簽證會變成定向對印度開放，會導致大量引入印度勞工，引發了很多人對於「移民焦慮」和「就業焦慮」的雙重焦慮。然而，並不是這樣的，需要先了解一些基本事實。

K簽證不是中國的H1B

首先，關於K簽證，目前官方公開的訊息，還缺乏具體實施細則，這才使得網絡上爭議很多引發人們擔憂，其中有些擔憂是合理的，但也有一些擴大化、極端化的聲音，需要仔細辨別。目前網絡公開可查的官方訊息，有三個：第一，8月7日發布新增K簽證，10月1日施行。第二，8月14日，司法部、外交部、公安部、國家移民局負責人就新增K簽證答記者問。第三，9月29日，外交部記者會上回應了K簽證。

最多訊息就要看四部門負責人答記者問。其中提到：「K字簽證簽發給從境內外知名高校或者科研機構科學、技術、工程、數學學科領域專業畢業並獲得相應學歷學位證書（學士學位及以上），或者在上述機構從事相關專業教育、科研工作的外國青年科技人才。具體條件和要求將在中國駐外使領館網站公布。」

印度裔人口僅佔美國人口的1%，卻佔矽谷勞動力的6%。美國發放的H-1B 簽證（外國人工作許可證）中有70%以上發給了印度軟件工程師。（AI生成圖像）

這裏有幾個關鍵訊息：首先，面向的專業是侷限在科學、技術、工程、科學，也就是簡稱為STEM理工科領域。這一點，沒爭議。第二，簽發給「從境內外知名高校或者科研機構」。這一點比較有爭議在於，沒有公布具體的「知名高校」的定義範圍，比較模糊。如果能明確，比如「知名高校」是世界前100的大學，那起碼可以直接排除印度的高校，因為印度並無大學是世界排名前100。當然，爭議仍然會存在。

世界排名前100的大學，也有一些掛靠學院的水學歷問題。這個「知名高校」如果能明確排除這些掛靠學院的水學歷問題，才能排除一些爭議。第三，獲得相應學歷學位證書（學士學位及以上）。 「學士學位及以上」，就是指本科及以上，普遍認為這個門檻要求有點太低。如果能把門檻提高到碩士，要求在國際權威期刊發表一定數量的論文，起碼可以少些爭議。

山東大學的外國留學生在畢業禮上合照留念。（VCG）

總之，雖然有爭議，但從目前公開訊息看，是得不出印度人可以隨意通過K簽證進來的結論。這個簽證也不是定向給印度人開放。K簽證是8月7日發布的，並於8月14日有一個答記者問，但當時K簽證沒有引發輿論關注。一直到近期，因為特朗普把H-1B工作簽一口氣漲到10萬美元，於是有印度媒體拿美國的H-1B簽證跟中方的K簽證進行對比。

比如，印度新德里電視台報道稱：「在特朗普的H-1B簽證混亂中，中國通過K簽證向全球人才敞開了大門」。最關鍵還是，印度知名主持人甲亢姐說：「你可以將K簽視作中國的H1B，它的目的是吸引才華橫溢的年輕人赴華創業。」這就是一個錯誤類比，因為字簽證並不是一個傳統的工作簽，跟H-1B這樣的工作簽證是不一樣的。

2025年01月14日，由於美國缺乏專業人才，大型科技公司大量使用H-1B簽證計劃。圖為截止2024年9月30日，美國科企成功申請H-1B簽證的數字。資料來源：美國公民及移民服務局（U.S. Citizenship and Immigration Services）。（Getty）

K簽證是否可以就業？

8月14日的答記者問還提到一個重點：「相較於現有的12類普通簽證，K字簽證將在入境次數、有效期、停留期方面為持證人提供更多便利。持證人入境後可從事教育、科技、文化等領域交流及創業、商務等活動。K字簽證僅對年齡和教育背景或工作經歷有特定要求，不要求國內有聘用或邀請單位，申辦流程也將更為便利。」

這句話明確持證者可以從事「交流、創業、商務」等活動。但是， 「等活動」，沒有具體提到就業，但也沒明確說不能就業。所以對於K簽證持有者究竟能不能就業，需要官方給出明確的細則。

跟K簽證比較相似的R簽證，也就是「發給國家需要的外國高層次人才和急需緊缺專門人才」。R簽證也同樣不是工作簽，但R簽證持有者可以在入境後，通過填寫《外國人工作許可申請表》來在國內合法工作。目前單從公開的訊息，不能K簽證能不能就業還不好確定，需要等細則披露。

網民反對「K簽證」。

中國外交部在9月29日對K簽證的回應：「為促進中外青年科技人才交流與合作，中方決定在普通簽證類別下增設青年科技人才簽證，即K字簽證。關於申辦K字簽證的具體事宜，請關注中國駐外使領館即將發布的相關訊息。」這裏是提到：「為促進中外青年科技人才交流與合作」，並沒有提到就業，也沒有提到創業。

值得注意的是，從8月14日答記者問說的：「交流及創業、商務」，變成9月29日的「交流與合作」。這是很有意思的，連創業都沒提，更不用說就業了。

不論如何，這次K簽證，首先不是工作簽，其次距離拿到「移民」資格，也是有十萬八千里。中國的「移民資格」審核要求從來都是很高的。可以確定的是K簽證並不是一個無門檻的簽證，也不是一申請就能通過的簽證。網絡上有擔憂是正常的，但不用為此焦慮。