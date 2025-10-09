英研究：上半年可再生能源總發電量首超越煤炭　中國超越全球總和

據英國《衛報》、歐洲新聞網10月7日（周二）報道，英國氣候及能源智庫恩伯（Ember）研究發現，2025年上半年可再生能源總發電量超過煤炭，首次成為全球主要電力來源。恩伯還發現，中國新增的可再生能源發電量超過了世界其他地區的總和。



根據歐洲新聞網報道，恩伯的報告發現，今年上半年全球太陽能發電量破紀錄地增長了31%，而風力發電量增長了7.7%。太陽能和風能發電量合計增長了400太瓦時以上，超過了同期全球總體用電需求的增長。恩伯高級電力分析師、該研究的主要作者Małgorzata Wiatros-Motyka表示：「這意味着可再生能源可以跟上全球不斷增長的電力需求。」

英國廣播公司（BBC）在7日的報道中稱：「這些頭條新聞掩蓋了全球形勢的複雜面貌。」根據BBC的報道，恩伯在報告中表示，發展中國家，尤其是中國，引領了可再生能源的發展，但包括美國和歐盟在內的較富裕國家比以前更加依賴化石燃料來發電。在美國，電力需求的增長速度快於清潔能源產量的增長速度，增加了對化石燃料的依賴；而在歐盟，風能和水力發電量連續數月疲軟，導致煤炭和天然氣發電量增加。

報道稱，國際能源署（IEA）的另一份報告指出，這種差距未來可能會更加明顯。報告預測，受特朗普政府政策的影響，美國可再生能源的增長勢頭將遠低於預期。

