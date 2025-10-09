美國政府持續停擺　國稅局安排過半數員工休假

美國國稅局 (IRS) 10月8日表示，由於政府繼續停擺，國稅局將安排近半數員工進行暫時休假，而此舉將很大程度增加美國納稅人獲得援助的難度。



綜合外媒報道，國稅局（IRS）在周三的一份聲明中表示：「未被豁免或列為例外的員工將被停職，並處於無薪且無需履行職責的狀態，直至另行通知。但所有員工都應計劃在下一個工作周期內報到。」據悉，此次休假將導致僅有半數國稅局員工繼續工作。

2025年10月1日，美國華盛頓特區，聯邦政府停擺的第一天，美國國會大廈的穹頂映照在國會圖書館的玻璃門上，前景一塊標語牌寫著「入口關閉」。（Reuters）

代表國稅局員工的全國財政僱員聯盟 (National Treasury Employees Union) 譴責了休假這一決定，其主席格林沃爾德（Doreen Greenwald）表示：「由於政府關門，美國民眾失去了國稅局提供的許多重要服務。」

格林沃爾德說：「隨着政府停擺持續，預期將出現更長的等待時間、積壓案件及稅法變更實施延遲。目前正值全國各地的納稅人準備在下周提交延期申報表，而他們現在將更難獲得他們所需的協助。」