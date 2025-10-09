美國會預算辦公室：今年關稅收入大增　惟赤字仍高達1.8萬億美元

彭博社10月8日（周四）引述美國會預算辦公室報道，儘管今年關稅收入激增，聯邦政府2025財政年度的預算赤字仍高達1.8萬億美元（約14萬億港元），這個數字與2024財政年度相比變化不大。



據報道，屬政治中立的國會預算辦公室7日宣布，截至9月30日的財政年度，赤字僅比2024財年減少80億美元（約622億港元）。

美國會預算辦公室發布數據，今年聯邦政府赤字仍高達1.8萬億美元：

國會預算辦公室發布的數據揭示了經濟學家認為在經濟擴張時期令人擔憂的財政狀況。該機構表示，雖然政府收入增加了3,080億美元（約2.4萬億港元），增幅為6%，但支出估計亦增加了3,010億美元（約2.34萬億港元），增幅為4%，這主要是由於於公共債務利息等類別的支出，這些類別的支出首次超過1萬億美元（約7.78億港元）。

國會預算辦公室同事估計，上調對特朗普總統（Donald Trump，又譯川普）關稅收入的預測，2025財政年度關稅預計將帶來1950億美元（約1.51億港元）的收入，高於前一年的770億美元（約6000億港元）。

自特朗普今年1月上任以來，其貿易政策已對數十個國家加徵關稅。這些關稅在4月首次宣布後，曾暫停實施90天，並於今年夏天正式生效。

財長貝森特表示，他預計到今年底，關稅收入將逐月成長，最終可能達到每年5,000億美元（約3.9萬億港元）。他還表示，最高法院的不利裁決可能會給財政部帶來「可怕的」關稅損失，但他也暗示，政府將設法利用總統掌握的其他權力來實施類似的關稅。