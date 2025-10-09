美外交人員隱瞞與中國女子戀情被開除　為特朗普簽署行政令後首例

美國官方通報，一名美國外交人員因為隱瞞與一名中國女子的戀情而被開除。美聯社報道，美國國務院副發言人皮戈特（Tommy Pigott ）10月8日表示，國務院正式解聘一名外交事務人員，因他承認隱瞞與一名中國公民的戀情，而這名中國公民與中國共產黨有聯繫。美國國務院指出，總統特朗普（Donald Trump）重返執政後簽署行政令，要求所有員工「忠實地執行總統的政策」，這次解聘是特朗普簽署行政令後的首例。



美國國務院未有公開涉事外交事務男僱員的名字，並指該男子稱與他交往的中國女子「可能是一名間諜」，惟未說明是否有任何她從事間諜活動的證據。被解聘的男員工還說，其女伴的父親「與中國共產黨有直接聯繫」。皮戈特強調：「我們對被發現破壞我們國家安全的任何員工持零容忍政策。」

美國國務院副發言人皮戈特（Tommy Pigott ）10月8日表示：「我們對被發現破壞我們國家安全的任何員工持零容忍政策。」(Department of State)

今年4月，美國據報已禁止駐華人員與中國公民發生戀愛關係。當時美聯社引述知情人士報導，上述禁令由美國前駐華大使伯恩斯在今年1月離任前實施，適用於美國駐中國所有外交機構，包括駐北京大使館及駐廣州、上海、瀋陽和武漢的總領事館，同時也涵蓋美國駐香港的總領事館。