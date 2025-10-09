中國商務部：14外國實體列不可靠實體清單　包括反無人機技術公司

中國商務部周四（10月9日）表示，為維護國家主權、安全和發展利益，根據《中華人民共和國對外貿易法》《中華人民共和國國家安全法》《中華人民共和國反外國制裁法》等有關法律，不可靠實體清單工作機制依據《不可靠實體清單規定》第二條、第八條和第十條等有關規定，決定將反無人機技術公司、TechInsights公司及其分支機構等外國實體列入不可靠實體清單。



公告稱，除了把他們列入不可靠實體清單，還將採取禁止上述實體從事與中國有關的進出口活動、禁止上述實體在中國境內新增投資，以及禁止中國境內的組織、個人與上述實體進行有關交易、合作等活動，特別是向上述實體傳輸數據、提供敏感資訊等措施。

中國商務部指，近年來，反無人機技術公司、TechInsights公司及其分支機構等外國實體不顧中方強烈反對，分別與台灣開展所謂軍事技術合作、發表涉華惡劣言論、協助外國政府打壓中國企業，嚴重損害中國國家主權、安全和發展利益。

發言人稱，中方根據《中華人民共和國對外貿易法》《中華人民共和國國家安全法》《中華人民共和國反外國制裁法》等法律，依據《不可靠實體清單規定》第二條等規定，依法追究其不法責任。

圖為中國商務在2025年2月6日召開發布會。（中國商務部）

商務部指，中方一貫審慎處理不可靠實體清單問題，僅依法針對極少數危害我國家安全的外國實體，誠信守法的外國實體完全無需擔心。中國政府一如既往地歡迎世界各國企業來華投資興業，並致力於為守法合規的外資企業在華經營提供穩定、公平和可預期的營商環境。

被列入不可靠實體清單的外國實體如下：

1. 反無人機技術公司（Dedrone by Axon）

2. 迪傑恩技術公司（DZYNE Technologies）

3. 埃比特系統美國分公司（Elbit Systems of America, LLC）

4. 伊比魯斯公司（Epirus, Inc.）

5. 宇航環境公司（AeroVironment, Inc.）

6. Exelis公司（Exelis Inc.）

7. 聯合技術系統運營公司（Alliant Techsystems Operations LLC）

8. 貝宜系統股份有限公司（BAE Systems, Inc.）

9. Teledyne FLIR公司（Teledyne FLIR, LLC）

10. VSE公司（VSE Corporation）

11. 立方全球防務公司(Cubic Global Defense)

12. Recorded Future公司（Recorded Future, Inc.）

13. 哈利法克斯國際安全論壇 （Halifax International Security Forum）

14. TechInsights公司（TechInsights Inc.）及其分支機構

-TechInsights Inc.

-TechInsights Europe Limited

-TechInsights Europe Sp zo.o

-TechInsights Japan KK

-TechInsights USA Inc

-TechInsights Korea Co. Ltd.

-TechInsights Market Analysis Limited

-SARL Strategy Analytics

-Strategy Analytics GmbH Market Research and Management Consulting

-SARI Strategy Analytics Private Limited