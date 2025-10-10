彭博：美國陸軍堅持部署高超音速武器　罔顧測試數據支撐不足

美國陸軍計劃在今年內部署首款高超音速武器，此前，五角大樓本身的測試機構已指出，這個系統尚未證明其在真實世界作戰中的有效性。



五角大樓測試辦公室在回答彭博新聞的書面問題時說，陸軍對這一個104億美元（約809.2億港元）的遠程高超音速（Hypersonic）武器系統仍然「尚未進行端到端的作戰評估」。

測試辦公室指出：「目前仍沒有足夠的數據來評估」這種武器的「作戰效能、殺傷力、適用性和生存能力」。

2025年9月30日，美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）在美國維珍尼亞州匡提科（Quantico）海軍陸戰隊基地與高級軍官交談。（Reuters）

美國陸軍未能實現9月30日部署這項尖端系統的目標，但在一份聲明中表示計劃在今年內進行戰地部署。

新型導彈的部署將是國防部長赫格塞斯（Pete Hegset）的一次重大勝利。他強調要提高美軍的殺傷力，並表示不滿五角大樓的測試部門。

部署這種武器的壓力愈來愈大。新型高超音速導彈已在中國和俄羅斯進入現役。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

