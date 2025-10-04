美國防長：已打擊委內瑞拉附近海上運毒船　4恐怖分子喪生｜有片

美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）當地時間10月3日在社交平台發布影片，表示當天早上已奉總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的命令，指揮打擊了在委內瑞拉附近的國際海域上一艘運毒船，他表示船上4名男性恐怖分子在襲擊中喪生。白宮亦表示，該船上有足以殺死2.5萬至5萬人的毒品。



▼赫格塞思：今晨打擊運毒船4死

赫格塞思表示，自己指揮了一次致命打擊，針對美國南方司令部轄區內一艘「隸屬於指定恐怖組織」的運毒船。

他還寫道：「當時該船正運送大量毒品，準備前往美國毒害我們的人民。我們的情報部門毫無疑問地證實，這艘船正在販毒，船上人員是毒品恐怖分子，而且他們正在一條已知的販毒中轉路線上活動。這些打擊將持續下去，直到對美國人民的攻擊結束！」

白宮亦通過X（舊稱Twitter）證實消息，表示船上載有足以殺死2.5萬至5萬人的毒品。

路透社引述一份發給美國國會的通知文件，表示特朗普已認定美國正在與販毒集團處於「非國際性武裝衝突」之中，且已殺死一些「非法戰鬥人員」。而特朗普本人曾在9月16日表示，美軍已經擊沉三艘來自委內瑞拉的運毒船。

路透社指出，這是最近幾週內，美軍在南加勒比海地區發動的至少第四次攻擊。過去，海上禁毒行動一般由美國海岸防衛隊（USCG）執行，而非由美軍執行。