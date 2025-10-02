華郵：美國防部擬對內實施隨機測謊　被斥製造恐慌

《華盛頓郵報》10月1日引用消息人士和文件透露，美國五角大樓計劃對總部多名人員（包括許多高官）實施嚴格的保密協議和隨機測謊，以加強國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）針對洩密者的打擊。據稱，這將是首次在五角大樓使用隨機測謊儀器。但有官員批評，稱這些措施的目的是「在職場製造恐慌」。



據國防部副部長范伯格（Steve Feinberg）的備忘錄草案，國防部長辦公室和參謀長聯席會議辦公室內的所有軍人、文職僱員和合約工，預計超過5000人，都將被要求簽署一份保密協議，以「禁止在未經批准或未經規定程序的情況下發布非公開資訊」。

2025年3月21日，美國華盛頓，圖為五角大樓（Pentagon）全景。（Reuters）

范伯格的另一份文件也提出，將建立一個程序對這些官員進行隨機測謊。這些文件並未規定哪些人將接受保密協議和測謊，這表明範圍可能涵蓋從四星上將到行政助理的所有人。

他在備忘錄中表示，不遵守保密協議可能會受到懲罰，包括透過軍事司法系統對未簽署協議的服役人員進行處罰。

報道指出，這些努力是特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府和五角大樓更廣泛戰略的一部分，旨在找出那些不夠忠誠或向記者透露資訊的官員。

2025年6月26日，美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth，左）和參謀長聯席會議主席凱恩（Dan Caine，右）在美國維吉尼亞州阿靈頓五角大樓舉行的記者會上發表演說。（Reuters）

而據前官員和國家安全律師指出，現行法規本就設有針對洩密行為的限制和懲罰，這顯示新措施旨在進一步嚇阻相關人員。

一名官員表示，這份未簽署、未註明日期的文件仍處於審議階段，尚未獲得批准。

另一份文件概述了建立「隨機測謊計劃」的方案。根據范伯格的指令及前任高官的說法，每隔數年進行測謊是情報界維持安全許可的標準程序，聯邦調查局（FBI）也已開始運用此技術追查向媒體洩密的消息來源，但這是首次在五角大樓使用隨機測謊儀。

一位擁有權限的前國防高官批評：「這樣做或許有好處，但這些都是恐嚇手段，最重要的目的就是在職場上製造盡可能多的恐慌。」

該官員還指出，擬議的保密協議是多餘的：「如果你與媒體有聯繫，就應當申報；如果你有公開演講安排，無論該活動是否保密，都必須事先審核講稿內容；若你已獲准接觸情報計劃，那麼你已經受到保密義務的約束。」