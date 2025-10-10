特朗普加沙協議劍指諾貝爾和平獎　「3000年災難」破局者敗在哪？

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）自上月底公布「20點加沙和平方案」之後，以巴和平進展似乎再有起色，巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）與以色列10月9日就20點方案的第一階段達成協議。以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）的安全內閣已批准協議，以軍將在24小時內停火，雙方料在協議生效後72小時內交換人質囚犯。以軍在人質獲釋後，將撤至商定路線，僅保留控制53%的加沙領土。



特朗普早前宣布以色列同意方案中的首階段撤軍時就指稱，一旦哈馬斯確認方案，停火將立即生效，並形容這場「3000年的災難」接近結束。他又多次揚言自己結束了7場戰爭，並暗示如果以色列與哈馬斯達成協議，這將是他第8次促成戰爭結束，自己絕對有資格獲得諾貝爾和平獎。

然而，特朗普心心念念的諾貝爾和平獎即將於挪威時間10月10日中午左右公布，他失落獎項幾乎是必然的結果。和平獎的篩選程序早已在以巴停火有進展前結束，他單憑終止7場所謂「戰爭」的可笑原因，根本不可能奪得獎項。

外界指出，倘若以色列及哈馬斯就20點方案達成協議後，真能維持長久的停火，特朗普入列2026年諾貝爾和平獎名單也非不可能之事。他促成停火協議固然是好事，不過當我們細看「20點和平方案」的內容，可以發現其與史上由美國主導的以巴和談進程一樣，輕視了長遠解決矛盾的關鍵因素—衝突雙方的歷史及民族意識形態。

2025年9月29日，美國華盛頓，美國總統特朗普（Donald Trump，左）在白宮歡迎以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu，右）到訪。（Reuters）

「3000年災難」是譁眾取寵？

特朗普當初提到「3000年災難」顯然又是一次誇誇其談，當時「巴勒斯坦人」、「以色列人」作為民族群體還未成形，所謂的「以巴衝突」還未開始。但廣義來說，衝突部份遠因的確可以追塑至3000多年以前。

據聖經記載，上帝應許亞伯拉罕，說會將迦南地賜給他的後代，而該地大致相當於今日整個巴勒斯坦地區，加上部份黎巴嫩和敘利亞的臨海部份。從猶太人角度詮釋，亞伯拉罕的後代便是猶太人或歸皈猶太教的人，而巴勒斯坦則是上帝給他們的「應許之地」。至今當以色列被批評是巴勒斯坦的外來入侵者時，他們都會反駁稱猶太人千年前已抵當地，是「真正」的原住民。

猶太人其後卻在歷史長河中，因各種原因被迫流散各地、離開巴勒斯坦，阿拉伯人反而成為當地的主要居民。前者後來在世界各地面臨反猶太意識形態的迫害，針對猶太人的暴力時有發生。

直到19世紀，一種獨特的民族概念席捲全歐洲，它認為真正的民族共同體建基於文化、血緣，它「自然地」團結一些人、排斥其他人。後來主流的反猶主義便是建基於這些思想，它不再因宗教等問題排斥猶太人，而是認為猶太人無論如何融入當地，他們本質上都不是真正屬於其身處的民族國家。

事實上，這種形式的民族概念也影響到錫安主義的發展。無論任何版本的錫安主義都認為，建基於文化、血緣的猶太人作為一個「自然民族」也有自決建國權，現今政客常提到的以色列國有生存權（Israel’s right to exist）很大程度建基於這一邏輯 ；另一方面，由於各國的「反猶主義」被錫安主義者視為自然、不可改變的現實，因此只有建立猶太人佔多數的「猶太國家」才能使族人免於再受迫害。

2025年10月9日，美國總統特朗普宣布以色列和哈馬斯就加沙停火第一階段協議達成協議後，以色列人質家屬舉起貼上人質照片的以色列國旗慶祝。（Reuters)

1948年至今 衝突激化之路

隨着時間推移，第一次世界大戰結束後，英國政府託管巴勒斯坦（初期包括今日的約旦等地），並據1917年宣布的《貝爾福宣言》（Balfour Declaration），支持猶太人在巴勒斯坦建立一個「民族家園」。在英國幫助、錫安主義者推動以及納粹德國屠殺猶太人的大背景下，愈多猶太人赴巴勒斯坦，與當地阿拉拍人的衝突日漸激化。二戰結束後、剛成立的聯合國通過「巴勒斯坦託管地分割方案」，將43%的土地劃給阿拉伯人，57%的土地劃給猶太人（按：此比例不包括約旦等地）。

這對於錫安主義者是一次重大的勝利，他們終於捱過各種災難，能回歸「家園」建國，不用再於外國遭受無可避免的迫害；阿拉伯人認為猶太人以及後來的以色列國是外來入侵者、殖民國家，是一種「定居者殖民主義」。

這並非空穴來風的想法，定居者殖民者想要的是土地，並有意用本族人民取代非本族當地人，而這與錫安主義的歷史及特徵不謀而合。事實上，較激進的修正派錫安主義創始人澤夫·雅博廷斯基（Ze'ev Jabotinsky）就曾其著作中宣稱，錫安主義是一項「殖民事業」。

自以色列1948年根據協議宣布建國後，埃及、約旦等7個國家即時向前者宣戰，引爆第一次以阿戰爭。以色列其後與阿拉伯國家爆發多次衝突，最終佔領或實際控制加沙、約旦河西岸以及敘利亞戈蘭高地至今。而戰爭導致，大量當地阿拉伯人被迫逃離或被驅逐出巴勒斯坦。例如第一次以阿戰爭中，有超過70萬巴勒斯坦阿拉伯人逃離或被驅逐出家園。

2025年10月9日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）宣布以色列和哈馬斯就加沙停火第一階段達成協議後，一名女孩在加沙走區中部舉着巴勒斯坦旗。（Reuters）

面對以色列的佔領，聲稱代表巴勒斯坦人的組織陸續成立反抗以軍，巴勒斯坦解放組織（Palestine Liberation Organization，又稱法塔赫或巴解）起初主導對以色列的攻擊，其立場於1980年代末放緩後，則由哈馬斯等激進組織接手。

自1990年代起，在美國主導下，雙方雖數度舉行和談，但關係持續緊張。以色列極右勢力主導該國政壇，對巴人的差別待遇成常態及約旦河西岸定居點擴建持續；以色列治下的巴人則兩度發起大起義（Intifada），以示威、暴動方式反對以色列的佔領。巴勒斯坦自治政府至今在約旦河西岸仍只有微弱的自治權；巴勒斯坦武裝組織則持續對以方發動武裝襲擊，包括哈馬斯前年10月7日發動的突襲。

以巴民族觀的一體兩面：「浩劫」與「災難」

以巴在實際事項上的矛盾顯然易見，基本上除了雙方1993年《奧斯陸協議》（現已名存實亡）中確定的「兩國方案」框架外，雙方在歷次和談中幾乎都沒有共識。

在東耶路撒冷及聖殿山（Temple Mount）歸屬問題上，雙方對相關地區的主權聲索互不退讓；在難民問題上，巴勒斯坦方面堅持讓巴人擁有完整的歸鄉權（Right of return），讓700萬巴人難民返回他們位於以色列本土的家園。以方則拒絕這一要求，批評「巴人難民」法律上的繼承權，使人數由70萬膨脹至700萬，認為難民身份可以傳承並不合理。倘允所有人回以色列，將使猶太人失去主導地位，破壞以色列作為「猶太國家」的現況。

以巴衝突作為民族問題，在領土、人民流動等方面有矛盾實非罕見之事，但這並不是因為雙方本質上差異差大，而是他們本質上非常類似。

無論是巴人或是猶太人，他們民族觀的淵源都是對民族生死存亡的擔憂，認為自身是被壓迫的民族。猶太人將納粹大屠殺稱之為「浩劫」（希伯來語：Shoah）和巴人則將上世紀的逃難潮稱「納克巴」（Nakba，大災難之意），前者堅定了錫安主義者建立「猶太國家」的決心，後者驅使部份巴人武力將「入侵者」驅逐的決心；面對民族流散各地的情況，他們都希望族人能返回巴勒斯坦—一個他們都認為是家園的地方。

2024年10月15日，在也門首都薩那（Sanna），人們在街頭塗鴉畫上巴勒斯坦地圖，聲援加沙人民。（Getty）

歸根究底，以巴衝突正是兩個民族為爭奪同一片、被視為「家園」的土地。衝突中當然存在有明顯對錯之分的部份，以軍襲卡塔爾的魯莽軍事行動、對巴人的種族滅絕暴行顯然就是一例。然而，斷定這一土地屬誰並不是簡單的事。在這兩種本質相似，但互相對立的民族觀下，要猶太人與巴人和平、安全、公平地共享同一片地，雙方就必須妥協。

以巴人民「特朗普化」才是出路？

要促成雙方妥協、和平共存，並不如促成一時停火般簡單。真正的妥協必然會傷害到雙方目前的民族觀，例如以色列極右政府須接受巴人作為政治實體的存在，可能需要放鬆對以色列作為「猶太國家」的執着；哈馬斯等激進組織也須接受，經過近80年的存在，現在以色列本土的猶太人大多已非「外來定居者」，他們沒有「母國」可以「返回」，巴勒斯坦不再是聖經提及或遙遠歷史的「家園」，而是他們切切實實的成長地。

特朗普施政方針常常被形容具「商人」特質，只在意現實情況、利益、無視意識形態原因。如果猶太人或巴人能夠在這方面某程度上「特朗普化」，例如放棄「種族國家是保護本族唯一方法」的過時觀念，將使和平解決衝突的道路更輕鬆。

公平對待以巴民族的需求，以及建立或設想一個促進和解的「環境」，是促成上述狀況的基本步驟，但美國歷屆政府乃至特朗普本人都無法做到這一點。

回望加沙二十點和平計劃，以特朗普的一貫作風來說，這已算是頗為詳細的和平方案。除了必要的停火安排外，加沙戰後將由一個技術官僚、無政治色彩的機構，負責加沙地區日常公共服務與市政事務的運行。該委員會將由合格的巴人與國際專家組成，並接受新成立的國際過渡機構「和平理事會」監督。

2025年9月29日，美國華盛頓，美國總統特朗普（Donald Trump，右）與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu，左）在白宮舉行會面期間致電卡塔爾總理。（X@whitehouse）

然而魔鬼在細節，除了「和平理事會」主席將由顯然不中立的特朗普本人擔任等爭議外，方案的詳細內容集中在如何在加沙去軍事化、去激進化，以色列撤軍時間表、標準卻未有提及。這種「先照顧以方安全」的舉動，實際上等於將以色列的民族觀置於優先位置。

最重要的是美國這種差別待遇非始於特朗普，與他南轅北轍、與內塔尼亞胡互不信任的前總統奧巴馬（Barack Obama），於在位其間曾批准了380億美元對以色列軍援，是美以關係史上最大軍援項目之一。 這種長期「蘿蔔喂以色列，大棒揮巴勒斯坦」的情況，能如何換取巴人放下芥蒂，自願和平地妥協呢？

至於缺乏推動「兩國方案」詳情，較寬容來說這也可算是非戰之罪。在以色列政府及社會已極度右傾的情況下，「兩國方案」原已搖搖欲墜的現實基礎已被削至體無完膚。內塔尼亞胡政府公開否定巴勒斯坦建國構思，極右部長推動具爭議的E1西岸擴建計劃；另一方面，據蓋洛普（Gallup）最新的民調顯示，以色列本土、約旦河西岸及東耶路撒冷大多數人都反對兩國方案，後者反對率達55%，前者則高達63%。

種種原因下，即使美國今「掉轉槍頭」極限施壓以色列，建立包括加沙與約旦河西岸的巴勒斯坦國也不是容易推動的事。

這恰恰證明了推動以巴人民「特朗普化」的重要性，改變兩族人民的意識形態不只是長遠結束以巴衝突的關鍵因素，更是推動任何版本「解決方案」的基礎。

2025年10月9日，美國總統特朗普（Donald Trump）宣布以色列和哈馬斯就加沙停火第一階段達成協議後，2名巴勒斯坦人在加沙地區南部汗尤尼斯（Khan Younis）的廢墟旁行走。（Reuters）

事實上，特朗普似乎也洞悉到這點，並在20點計劃中的18點寫道：「將建立一個基於寬容與和平共處理念的跨信仰對話機制，通過強調和平帶來的益處，努力改變巴勒斯坦人和以色列人的思想觀念與敘事方式。」

改變思維只能靠以巴人民自身主動實現，無法靠外部推動，但國際社會卻可透過建立有利對話發展的「環境」。加沙從上世紀90年代起已受以色列不同程度的封鎖，當巴人無法過日常生活，又何來對話的機礎。特朗普20點計劃提倡在不驅逐巴人下，重建、加強經濟發展加沙的大方向是正確起步。

但對話也須另一方配合，方案理應最低限度也應要求以色列政府展示對話意願，表態放棄否定巴人建國的立場。然而方案未有要求以方作出改變，僅說「最終可能為建立一條可信的巴勒斯坦建國道路創造條件」。

特朗普要奪得和平獎，當下促成停火可能已足夠，但要解決其口中所謂的「3000年災難」 ，在巴勒斯坦土地播下和平的種子，這20點方案的倡議還遠未達標。