諾貝爾和平獎公布在即　特朗普遭潑冷水　專家：挪威或面臨報復

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）能不能拿下夢寐以求的諾貝爾和平獎？答案即將揭曉。



但據英國《衛報》10月9日報道，結果在當地時間10日公布後，特朗普很可能大失所望，因為大多數諾貝爾專家和挪威觀察人士認為，他獲此殊榮的可能性極低。

「此時距離結果公佈僅剩數小時之際，挪威政界人士正為潛在後果做準備」，報道稱，挪威方面認為，如果特朗普得不到獎，預計將怒火中燒，矛頭對向挪威。有分析師推測，破防的特朗普可能會採取加稅、要求增加軍費開支等報復形式，甚至會宣布挪威為「敵國」。

諾貝爾和平獎：圖為位於奧斯陸的挪威諾貝爾研究所外觀。（REUTERS）

美媒提到，此前，美國內外認為特朗普獲獎的概率很低。但在加沙第一階段停火協議宣布後，特朗普獲得諾貝爾獎的可能性「突然增大」。

但值得注意的是，挪威諾貝爾委員會9日明確表示，委員戶成員已於本周一就本屆和平獎得主做出決定。這一時間點比以哈達成停火協議早了好幾天。

《衛報》指出，考慮到時間點以及諾獎委員會的獨立性，大多數諾貝爾專家和挪威觀察人士認為，特朗普獲此殊榮的可能性依舊極低。而這引發了挪威對特朗普未來可能反應的擔憂。

挪威社會主義左翼黨領袖兼外交政策發言人伯格斯特（Kirsti Bergstø）表示，挪威必須「為任何事做好準備」。

2025年9月29日，美國華盛頓，美國總統特朗普（Donald Trump，右）與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu，左）在白宮舉行會面。（網絡圖片）

「特朗普正將美國推向極端方向，攻擊言論自由，讓蒙面特工在大白天綁架民眾，並打擊機構和法院，」伯格斯特歷述特朗普在美國國內的一系列政策後，擔心地向《衛報》表示，「當一國總統如此易變且專制時，我們當然必須為任何可能發生的事情做好準備。」

他進一步稱：「諾貝爾委員會是一個獨立機構，挪威政府對獎項決定毫無參與。但我不確定特朗普是否知道這一點。」他再一次強調：「我們必須為他可能做出的任何事做好準備。」

特朗普長期以來直言不諱地表示，他理應獲得諾貝爾和平獎。美媒提到，特朗普非常獲獎，希望自己成為繼威爾遜（Woodrow Wilson）、羅斯福（Franklin D. Roosevelt）、卡特（Jimmy Carter）和奧巴馬（Barack Obama）之後第五位獲獎的美國總統。

2025年1月9日，美國華盛頓，前總統奧巴馬（Barack Obama，左）和候任總統特朗普（Donald Trump，中）在華盛頓國家大教堂出席前總統卡特（Jimmy Carter）的國葬儀式期間交談。

今年7月有報道稱，特朗普曾致電挪威財政部長兼前北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg），詢問諾貝爾獎事宜。

9月23日，特朗普在紐約聯合國總部發表講話稱：「每個人都說，我應該為這些成就中的每一項獲得諾貝爾和平獎，」特朗普繼續保持自己的風格，「我關心的不是獲獎，這是在拯救生命。」

挪威綠黨領袖赫姆斯特德（Arild Hermstad）則表示，諾貝爾獎委員會的獨立性正是該獎項公信力的來源。

「和平獎是通過持續承諾贏得的，而不是通過社交媒體發脾氣或恐嚇，」他說，「特朗普支持以色列和哈馬斯最近的停火協議是好事。任何結束加沙苦難的步驟都值得歡迎。但一個遲來的貢獻無法抹去他多年來助長暴力和分裂的記錄。」

挪威諾貝爾研究所主任哈普維肯（Kristian Berg Harpviken）表示，和平獎得主已經在數日前敲定。他稱，決定是非政治性的，「是不可談判的」。

2025年9月9日，挪威奧斯陸，挪威諾貝爾研究所的員工手持諾貝爾和平獎章的複製品。（Reuters）

《衛報》專欄作家兼分析師斯坦赫勒（Harald Stanghelle）則推測，如果特朗普報復，可能會採取加徵關稅、要求增加軍費開支，甚至宣布挪威為「敵國」的形式。

「他是如此難以預測，」斯坦赫勒談到特朗普時稱，「我不想用『恐懼』這個詞，但我有一種感覺，即未來的局面可能極具挑戰性。我們很難向特朗普或之類的其他人解釋諾獎委員會完全獨立，因為他們這些人壓根不尊重這種獨立性。」

斯坦赫勒補充說，若特朗普獲獎，將是和平獎「史上最大的驚嚇（biggest surprise）」。

挪威智庫奧斯陸和平研究所主任格雷格（Nina Græger）認為，今年和平獎得主，蘇丹應急室（Emergency Response Rooms，ERRs）、保護記者委員會（Committee to Protect Journalists）以及國際婦女和平與自由聯盟（Women’s International League for Peace and Freedo）等國際機構都是有力競爭者。

特朗普揚言美國要收購格陵蘭島。（Reuters）

「雖然特朗普在結束加沙戰爭方面有貢獻，但現在說他是否能為加沙帶來持久和平還為時過早，」格雷格稱，「特朗普退出多個國際機構、希望丹麥手中接管格陵蘭，以及持續在本國侵犯基本民主權利，這些都與諾貝爾獎的精神格格不入。」

本文獲《觀察者網》授權轉載

