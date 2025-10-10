特朗普談諾貝爾和平獎︰和談不為得獎　達成8項和談「史無前例」

諾貝爾和平獎將於10月10日香港時間下午5時公布，美國總統特朗普（Donald Trump）周四在白宮橢圓形辦公室會見芬蘭總統斯圖布（Alexander Stubb）時強調，自己在促成各種衝突停火與和平協議方面所做的努力，但他並非志在得獎。



特朗普在諾貝爾和平獎公布前夕成功斡旋加沙停火，促成以色列和哈馬斯簽署第一階段和平協議。特朗普表示：「我知道歷史上沒有人能在9個月內解決8場戰爭。而我阻止了8場戰爭。所以這在以前從未發生過。」

他補充說：「我達成了7項和談，現在有8項了。諾貝爾委員會得做該做的，他們怎麼做也行，我明白我不是為得獎而做，我這樣做是因為我拯救了許多人的生命。」

斯圖布其對於特朗普是否應該獲得諾貝爾和平獎，他說：「這可能是諾貝爾委員會做出的決定。」（Reuters）

不過，挪威諾貝爾委員會表明最後一場會議早在本周初已經完成，外界估計特朗普今年不會獲獎。諾貝爾委員會早前表示，今年共有338名諾貝爾和平獎候選人。

特朗普上個月底曾表示，假如他今年未能獲得該獎項，將是「對我們國家的侮辱」。