朝鮮勞動黨成立80週年　金正恩指國家威望日增　習近平致賀電

朝鮮10月9日於首都平壤五一體育場舉行慶祝勞動黨成立80周年大會，領導人金正恩出席慶祝大會，並發表紀念講話。朝中社報道，金正恩指勞動黨在種種嚴峻的逆境中，堅持高舉自主性及社會主義旗幟，朝鮮作為社會主義力量的忠實一員、自主與正義的堅強堡壘，國際威望日益加強。總理李強代表中方出席，並與金正恩會談，指中方願同朝方加強戰略溝通。新華社報導，中共中央總書記習近平周五致電金正恩，祝賀朝鮮勞動黨成立80週年。



在這次周年大會中，受邀出席的外賓包括俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）及越共中央總書記、越南國家主席蘇林（To Lam）。

總理李強10月9日代表中方出席，並與朝鮮領導人金正恩會談，指中方願同朝方加強戰略溝通。（網上截圖）

習近平在賀電中表示，以他個人名義，向金正恩和朝鮮勞動黨中央、全體朝鮮勞動黨黨員及北韓人民致以熱烈祝賀和美好祝福。他指，中方願與朝方一起深化務實合作，推動中朝關係不斷向前發展。

習近平還表示，近年來金正恩領導朝鮮黨和人民積極致力於加強黨建、發展經濟、改善民生。祝願在以金正恩為首的朝鮮勞動黨領導下，朝鮮社會主義事業不斷取得新成就，迎接朝鮮勞動黨九大勝利召開。

國家主席習近平10月10日致電金正恩，祝賀朝鮮勞動黨成立80週年。。（央視網站）

習近平亦強調，中朝兩國同為共產黨領導的社會主義國家。近年他與金正恩多次會晤，為兩黨兩國關係發展領航把舵，開啟中朝友誼嶄新篇章。他重申，無論國際形勢如何變化，維護好、鞏固好、發展好中朝關係，始終是中國黨和政府不變的方針。