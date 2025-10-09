李強到訪平壤　出席朝鮮勞動黨建黨80週年慶祝活動

新華社報道，應朝鮮勞動黨中央委員會和朝鮮民主主義人民共和國政府邀請，國務院總理李強10月9日上午率中國黨政代表團乘包機離開北京，赴平壤出席朝鮮勞動黨建黨80周年慶祝活動並對朝鮮進行正式友好訪問。李強表示，中國願同朝鮮加強戰略溝通，推進友好合作。



據報道，李強9日（周四）乘包機抵達平壤順安國際機場。朝鮮勞動黨中央政治局常委、內閣總理朴泰成率黨和政府高級官員到機場迎接，並為李強舉行歡迎儀式。李強在朴泰成陪同下檢閱了儀仗隊。中國駐朝鮮大使王亞軍也到機場迎接。

2025年9月4日，習近平在北京人民大會堂會見朝鮮領導人金正恩（China Daily via REUTERS）

李強表示，中朝兩國是山水相連的社會主義鄰邦，有着深厚的傳統友誼。近年來，在習近平總書記和金正恩總書記戰略引領和親自推動下，中朝關係煥發出新的蓬勃生機。今年9月，金正恩總書記赴華出席紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年活動，兩黨兩國最高領導人再度成功會晤，達成一系列重要共識，為中朝關係發展把舵定向。

李強指出，中方願同朝方落實好兩黨兩國最高領導人達成的重要共識，加強戰略溝通，保持密切交往，推進中朝友好合作，為促進地區乃至世界的和平穩定與發展繁榮作出更大貢獻。

2025年9月29日，國務院總理李強（右）在北京會見朝鮮外交部長崔善姬（左）。（Reuters）

據路透社同日報道，金正恩在朝鮮建黨80週年紀念日發表講話，讚揚朝鮮執政黨所取得的成就。來自中國、俄羅斯和越南的代表團已抵達平壤參加慶祝活動。

報道指，金正恩向已故祖父、朝鮮開國領袖金日成和抗日戰士致敬，感謝他們為朝鮮勞動黨的持久力量和成功奠定「堅實的基石」。

回顧朝鮮勞動黨八十年的歷史，金正恩表示，現在是當代人重新認識「革命義務和責任」的時候，要完成先輩開創的社會主義事業。