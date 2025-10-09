李強高規格訪朝鮮的表與裏

朝鮮10月10日（建黨紀念日）將舉行數萬人規模的盛大閲兵式。平壤為此次慶典已籌備數月，衛星圖像顯示，平壤美林閲兵訓練場早早便有活躍的演訓跡象，數萬人規模的部隊調動和裝備集結緊鑼密鼓地進行。

韓國軍方研判，此次閲兵很可能創下朝鮮公開軍事展示的規模紀錄，甚至可能打破慣例在夜間舉行，以達到最強烈的視覺衝擊力和威懾效果。也有聲音指，此次閲兵可能集中展示新型武器系統，如洲際導彈，以彰顯朝鮮當前的「極高地位」和國防實力。



應朝鮮勞動黨中央委員會和朝鮮民主主義人民共和國政府邀請，中共中央政治局常委、國務院總理李強將於10月9日至11日率中國黨政代表團出席朝鮮勞動黨建黨80周年慶祝活動，並對朝鮮進行正式友好訪問。

2025年9月26日，李強在紐約舉行的聯合國大會發表講話（Reuters）

過去二十年，中國從未派總理出席平壤的閲兵式，温家寶是最後一位訪問朝鮮的中國總理，時間是2009年。十年前，北京派時任意識形態主管、政治局常委劉雲山出席朝鮮勞動黨成立70周年活動。習近平擔任國家主席期間僅於2019年訪問過朝鮮一次。李強此次訪問將是北京和平壤之間最新的一次外交交流。

此次不僅由高層領導率團，行程還長達三天，並非簡單的「閲兵觀禮即走」，而是一場名副其實的正式友好訪問，給足了朝鮮面子，也讓這場閲兵式的「外交含金量」大幅提升。

梳理時間線可見，這一系列外交動作都有跡可循。九月初，金正恩將他就任後的多邊外交首秀放在北京，時隔六年再度與中國領導人會晤，雙方就深化戰略溝通達成重要共識。緊接着九月底，朝鮮外相崔善姬旋即開啟為期四天的對華訪問，為此次中方高層訪問鋪路搭橋。中朝雙方這一連串密集而高效的高層互動，表明兩國正有序地將領導人共識轉化為具體行動。

圖為2025年9月28日，中國外長王毅於北京會見朝鮮外相崔善姬。（中國外交部圖片）

近年來，朝鮮在外交上展現出前所未有的主動進取，不再滿足於過去的「封閉自保」，而是希望將自身塑造為「地區外交的中心國家」，試圖以實力地位爭取更多外交空間和國際認可。實現這一戰略的關鍵，在於獲得中俄兩大國的「顯性背書」。

俄羅斯已給予朝鮮紮實的背書，雙方簽署了《全面戰略伙伴關係條約》，在軍工合作、糧食能源貿易乃至烏克蘭戰場重建等領域開展了深度合作，俄外長拉夫羅夫甚至公開表示「朝鮮無核化問題已不再具備討論意義」，幾乎等同於莫斯科對朝鮮擁核地位的事實承認。

而中國的態度則更為關鍵。中方外交表態一貫謹慎，更看重實際行動。這次派出高規格代表團，無疑是用行動表明：中國重視與朝鮮的傳統友好關係，認可朝鮮在當前地區局勢中的戰略價值，並願意與朝方一同推動兩國關係走向更成熟、更具戰略縱深的新階段。

九三閲兵：國家主席習近平率領一眾外國領袖出席抗戰勝利80周年閲兵，與朝鮮領袖金正恩及俄羅斯總統普京並排而行。（Reuters）

中方此舉也有清晰的戰略考量。面對特朗普重返白宮後充滿不確定性的亞太政策，中國需要穩住東北亞格局，一個溝通順暢、合作緊密的朝鮮，有助於中國在外交博弈中佔據更有利的位置。同時，通過支持朝鮮改善國際處境，中國也向外界傳遞出信號：中國有能力也有意願在周邊地區構建新的合作框架，而非總是被動應對。

國際政治從來重實利，也講情義。中方此次訪朝，既是一次友好的訪問，也是一次堅定的戰略宣示。它告訴平壤，也告訴世界：中國在東北亞的存在感與影響力，始終值得期待。