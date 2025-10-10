以哈達成和議　知情人：條款去年已擬妥　以色列等特朗普上台才簽

當以色列與哈馬斯達成「加沙和平協議第一階段」的消息傳出時，以巴民眾或許歡欣鼓舞、上街慶祝。



但一名以色列獨立談判代表揭露，這項協議的條款其實早在一年多前就已經擬定完成，若非政治因素，本可在數月前簽署。

2025年10月8日，美國總統特朗普（Donald Trump）在其社交平台宣布，以色列與哈馬斯達成首階段和平協議。（X@TruthTrumpPost）

曾促成以色列士兵沙利特（Gilad Shalit）於2011年獲釋的談判策畫者巴斯金（Gershon Baskin）9日表示，早在2024年9月、拜登（Joe Biden）政府任期最後幾個月時，哈馬斯已同意條件完全相同的協議，但拜登政府未予理會，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）則明確拒絕。

泰晤士報報導，巴斯金指出：

這項協議早該完成。哈馬斯在2024年9月就已接受所有條件，當時外界稱之為『三周協議』（Three Weeks Deal）。我收到書面與語音訊息版本，內容有阿拉伯文與英文。但以色列談判方回覆說：『總理不同意結束戰爭。』

他透露，自己雖成功將計畫送上拜登總統辦公桌，但無法獲得談判美方首席代表的重視。「麥格克（Brett McGurk）拒絕偏離他正在推動的那份糟糕協議。」巴斯金說，美方團隊中數名成員與他一樣感到沮喪，因為無法說服拜登及其幕僚「認真考慮已擺在桌上的協議」。

在多哈，卡塔爾方面也表示他們「若無美國採納此方案，甚麼都無法推動，因為障礙來自以色列」。巴斯金後來得知，以色列其實並無意在美國政府換屆前達成協議。2024年12月26日，他會見時任以色列國安局局長巴爾（Ronen Bar），後者告訴他：

請不要再啟動你的秘密管道，三週後就會有停火協議。

巴斯金回憶說，從那一刻起他明白：

戰爭要結束，只有等特朗普（Donald Trump）下定決心要它結束時才會發生。

於是他著手建立與特朗普特使威科夫（Steve Witkoff）的秘密聯繫：「因為我知道，這場談判根本不必直接與以色列進行——以色列會接受任何特朗普強迫他們接受的條件。」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】