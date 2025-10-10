二戰結束80年｜石破茂發表感言反思戰爭原因：政府失去對軍隊控制

2025年為二戰結束80周年，即將卸任的日本首相石破茂10月10日發表「首相感言」，反思戰爭原因，其中談到當時政府失去對軍隊的控制，事情發展為開戰，他強調「文官統禦」、即政治優先於軍事的重要性。他又分析政治、議會、媒體的角色，強調必須深刻地銘記歷史教訓。



綜合朝日新聞、共同社報道，這份題為「紀念二戰結​​束80週年」的文件長約6頁A4紙，超過以往二戰結束周年紀念聲明的篇幅，報道指石破茂在感言內提出引人深思的問題，即「為什麼日本無法避免那場戰爭？」

石破茂表示他保持過去政府內閣聲明內表達的觀點，包括已故前首相安倍晉三在二戰結束70周年時發表的聲明，但他同時表示，過去的文件包括戰後50周年、60周年的聲明，「沒有很好觸及」日本能否避免戰爭的問題。

2025年10月10日，即將卸任的日本首相石破茂發表關於二戰的「首相感言」（Pool via REUTERS）

他稱決定在80周年的里程碑時刻，與日本人民一起探討這個問題，並提出個人反思，其中他分析「政治」、「議會」和「媒體」3個關鍵領域。

在政治上，他談到戰前天皇憲法的結構缺陷，即缺乏「文官統禦」、政治優先於軍事的原則，他指當時的岡田啟介（日本前首相）內閣「屈服於軍方的要求」，並指「政府失去對軍隊的控制」。

他又談及議會，列舉1940年眾議院議員齋藤隆夫因發表批評戰爭的「反軍」演說而被開除的例子，稱「議會也失去控制軍隊的功能」。

關於媒體，石破茂指自1931年九一八事變那段時間起，媒體轉向積極支持戰爭，報章廣泛報道關東軍佔領中國領土，「這迷惑許多國民，進一步激發民族主義」。

石破茂2025年10月10日在首相官邸會見記者（Pool via REUTERS）

倡國民積極反思

石破茂稱基於分析，總結得到「今天的教訓」，強調在當前戰後嚴峻、複雜的安全環境下，必須深刻地銘記歷史教訓，若果每一位國民都積極反思二戰，以及和平的本質，和平國家的基礎將會更加牢固。

他稱戰後日本建立文官統治的制度，但警告說「這只是一種制度，如果沒有妥善執行，就毫無意義」。

他指「我們絕不能重蹈覆轍，將情感和精神判斷置於冷靜理性決策之上，導致國家走向錯誤的道路。」