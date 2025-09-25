外交部：石破茂聯合國演講迴避加害者責任　促以行動取信亞洲鄰國

日本首相石破茂9月23日（周二）赴紐約出席聯合國大會，就二戰結束80週年發表講話，表示任何國家如果不正視歷史，就無法開創美好的未來。他也強烈呼籲各國領導人和年輕人前往廣島和長崎，去瞭解核爆的真實情況。中國外交部發言人24日（周三）表示，中方注意到石破茂的演講未提「侵略」和「道歉」，迴避了日本作為戰爭加害者的責任。



石破茂表示：「安理會常任理事國正公開發出核威脅。我對當前局勢深感擔憂，這可能會降低使用核武的門檻，並為核威懾的有效性帶來新的不確定性。日本強烈呼籲國際社會秉持對話與合作的精神，確保明年的《不擴散核武條約》審議大會成功，讓世界更接近無核武的世界。」

2025年9月23日，日本首相石破茂在美國紐約聯合國總部出席第80屆聯合國大會並發表演說。（Reuters）

外交部發言人郭嘉昆24日（周三）表示，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年。中方始終認為，以正確態度認識和對待歷史，以實際行動體現對侵略歷史的反省和道歉，是日本戰後重返國際社會的重要前提，事關中日關系政治基礎，事關日本與鄰國的關系，也事關日本的國際形象。

2025年8月28日，外交部發言人郭嘉昆在北京主持例行記者會。（中國外交部官網）

郭嘉昆說：「我們希望日方深刻反省歷史罪責，認真汲取歷史教訓，本著對歷史、對人民、對未來負責任的態度，同一切美化、掩蓋侵略歷史的行為徹底切割，堅持走和平發展道路，以實際行動取信亞洲鄰國和國際社會。」