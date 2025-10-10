菲律賓南部地震至少7死 最高震級7.4 第二度發海嘯警報
撰文：劉耀洋 莊勁菲
出版：更新：
菲律賓棉蘭老島附近海域10月10日早上發生7.4級強烈地震，同日晚上發生6.9級地震 ，當局兩度發出海嘯預警，目前至少7人死亡。
路透社10日引述民防官員Ednar Dayanghirang表示，兩次地震導致至少7人死亡。第一次發生在東達沃省（Davao Oriental）附近海域，引發了震央300公里範圍內海岸的海嘯警報。
在當時時間晚上7時左右，棉蘭老島東南部附近地區發生6.9級強震，引發新一輪海嘯預報。
菲律賓火山地震研究所（Phivolcs）在地震後警告稱，當地未來2小時內或現「破壞性」海嘯，海嘯高度可能比正常高出1米以上。
總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr）在首輪地震後已指示相關機構和軍方，對沿海地區進行撤離行動。政府在發生餘震後，再次敦促棉蘭老島東南沿海地區的居民立即撤離到地勢較高的地方或進一步向內陸遷移。
