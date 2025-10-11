馬克龍再次任命勒科爾尼為法國總理　冀通過2026年預算案

法國總理勒科爾尼（Sebastien Lecornu）10月6日宣布內閣名單僅14小時後，提出辭職。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）10日再度任命他為法國總理，希望這位忠誠的盟友能夠從嚴重分裂的議會中獲得足夠的支持，以通過2026年預算案。



勒科爾尼在社交平台X（舊稱Twitter）上表示：「我出於職責，接受總統賦予我的使命，竭盡全力在年底前為法國提供預算，解決我們同胞的日常生活問題。」

2025年7月23日，德國柏林，圖為馬克龍在會見默茨（不在圖中）前會見傳媒。（Getty）

勒科爾尼的當務之急是在下周一結束前，向議會提交預算。他表示，恢復公共財政仍是法國的未來和主權的優先事項，且沒有人能夠迴避這一必要性。

路透社指出，馬克龍冒着激怒政治對手的風險任命勒科爾尼。後者認為，擺脫法國幾十年來最嚴重的政治危機的最佳方法，是提前舉行議會選舉或辭職。

法國左翼領袖不滿

馬克龍較早時間召集主流政黨領袖開會爭取支持他的選擇。左翼領導人對總統不任命一位左翼總理表示失望和憤怒。

2025年10月8日，法國巴黎總統府，法國社會黨第一書記富爾（Olivier Faure）於在與即將卸任的法國總理勒科爾尼（Sebastien Lecornu）會晤後向記者發表談話。（Reuters）

法國社會黨（PS）主席富爾（Olivier Faure）在離開會議時告訴記者：「我們不希望解散議會，但我們也不害怕。」

極左黨派「法國不屈」（LFI）被馬克龍排除在黨魁會議之外，其主席帕諾（Mathilde Panot）也批評：「馬克龍悲慘地延後了不可避免的事：勒科爾尼的離職。」