美國聯邦政府停擺第十天　特朗普大規模裁員　這些部門受影響

美國聯邦政府停擺於周五（10月10日）進入第十天，白宮行政管理與預算辦公室總監沃特（Russell Vought）表示，已正式啟動大規模聯邦裁員。路透社引述美國財政部、衛生部、教育部、商務部以及國土安全部（DHS）的網絡安全部門的發言人們表示，這些部門正在進行裁員。



▼沃特：削減預算措施（RIF）已開始

法媒引述財政部發言人表示，該部門已開始發出裁員通知；衛生與公眾服務部則表示，已開始解僱非必要工作人員，譴責裁員是「民主黨主導的政府停擺的直接後果」。

美國參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）發貼文表示：「沃特剛剛用一條推文解雇了數千名美國人。坦白說，沒人強迫特朗普和沃特這麼做，但他們想這麼做、冷酷無情地選擇傷害人民，那些保衛我們國家、檢查我們食物、應付災難的工人。這是蓄意製造混亂。」

2025年10月10日，美國白宮行政管理與預算辦公室總監沃特（Russell Vought）表示，已正式啟動大規模聯邦裁員。圖為參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）發貼文回應：「沃特剛剛用一條推文解雇了數千名美國人。」（X/ @SenSchumer截圖）

他繼續指責共和黨是本次停擺的罪魁禍首，稱他們「寧願看到成千上萬美國人失去工作」，也不願與民主黨坐下來談判重新開放政府。