特朗普發文稱「似乎沒理由」見習近平　後澄清沒取消會面

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周五（10月10日）在社交平台Truth Social發文表示，考慮到中國限制向美國出口稀土的舉措，他認為「似乎沒有理由」在韓國即將舉行的亞太經合組織（APEC）峰會期間會見中國國家主席習近平，並考慮大幅提高中國貨物進口關稅。不過特朗普其後向傳媒稱，沒有取消原定於三週後見習近平的計劃。



特朗普寫道：「我們目前正在考慮的政策之一是大幅提高對中國輸美產品的關稅。此外，還在認真考慮許多其他反制措施。」

中國商務部周四宣布，限制部分稀土相關物項出口，這些稀土是美國高科技和國防產業不可或缺的原材料。北京還宣布對稀土開採、冶煉和回收技術出口的許可要求，並表示，任何用於軍事用途的出口申請都將被拒絕。

特朗普寫道：「從未有人見過如此景象，但本質上這將使市場陷入癱瘓，讓全球幾乎所有國家都陷入困境，中國尤甚。」