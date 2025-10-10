特朗普失落諾貝爾和平獎　白宮批評：政治凌駕和平

2025年度諾貝爾和平獎（Nobel Peace Prize 2025）10月10日揭曉，由委內瑞拉反對派領袖馬查多（María Corina Machado）奪得，意味美國總統特朗普（Donald Trump）失落此獎項，美國白宮批評諾貝爾委員會把政治凌駕於和平之上。



白宮發言人Steven Cheung表示「特朗普總統將繼續促成和平協議，結束戰爭，拯救生命。他擁有一顆人道主義者的心，再也沒有人能像他一樣，憑藉意志力有足以移山的力量。」

發言人又指，「諾貝爾委員會證明他們把政治凌駕於和平之上」。

挪威諾貝爾委員會10月10日表示，獎項是表彰馬查多致力促進委內瑞拉人民的民主權利。

早在獎項揭曉前，特朗普一再強調自己應獲得和平獎，又狠批前總統奧巴馬（Barack Obama）當年「什麼都沒做就得獎（和平獎）了。」他聲稱自己成功制止八場戰爭。

↓ 美國白宮10月9日發帖，指特朗普是和平總統 ↓

《衛報》較早前在10月9日報道，特朗普很有可能會大失所望，大多數諾貝爾專家和挪威觀察人士認為他獲此殊榮的可能性極低，「此時距離結果公佈僅剩數小時之際，挪威政界人士正為潛在後果做準備」。

諾貝爾和平獎由挪威諾貝爾委員會選出得主，報道稱，挪威方面認為若果特朗普得不到獎，可能將怒火中燒，矛頭對向挪威。