特朗普與阿斯利康達協議　降低美國藥價以換取關稅豁免

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）10月10日宣布，與英國藥廠阿斯利康（AstraZeneca）達成協議，該公司將以折扣價向聯邦醫療補助計劃（Medicaid）供應部分藥品，以換取關稅豁免。此舉類似美國上週與輝瑞（Pfizer）達成的協議。



阿斯利康CEO索里奧特（Pascal Soriot）在橢圓形辦公室表示，該公司將和輝瑞一樣，於明年透過白宮推出的「TrumpRx」購藥網站以低至標價的80%出售部分藥品。他表示，阿斯利康將獲得3年的關稅豁免，以實現剩餘產品的本地化。

2025年10月10日，美國華盛頓特區白宮，阿斯利康（AstraZeneca）行政總裁索里奧特（Pascal Soriot）在特朗普宣布降低美國藥品價格時看着他。（Reuters）

阿斯利康7月宣布，到2030年，將在美國製造和研發領域投資500億美元（約3891億港元），並將在維珍尼亞州建立其全球最大的工廠，並擴建美國其他五個州的生產設施。

特朗普7月曾致函17家主要製藥商，要求他們大幅降低在美藥品價格。輝瑞和阿斯利康是首批與華府達成協議的2家藥企。

專家：對降低美國醫療費用收效甚微

路透社指出，美國超過7000萬人享有Medicaid，該計劃的藥品支出與聯邦醫療保險（Medicare）相比相形見絀。2021年，Medicaid的總支出約為800億美元；而Medicare藥品支出達到2160億美元。

後者涵蓋65歲及以上人群或殘疾人士，但並未納入周五的公告中。

2021年5月21日拍攝的插圖中，試管位於阿斯利康（AstraZeneca）標誌前。（Reuters）

美國西北大學凱洛格管理學院（Kellogg School of Management）教授Craig Garthwaite表示：「如果你看看阿斯利康的產品組合，我不認為其中有哪一種藥物會讓他們給Medicaid帶來很大的折扣。」

波士頓大學副教授Rena Conti表示，輝瑞和阿斯利康與美國的交易可能使其免於關稅，但不會改變持續上漲的美國醫療費用：「這對公司來說是好事，但對於難以負擔處方藥的美國人來說，這是否有任何好處則非常不確定。」