79歲特朗普6個月內兩度體檢　醫生：「心臟年齡」僅65歲

美國白宮在總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）接受體檢後發聲明指，醫療評估顯示他的健康狀況「極佳」，他的「心臟年齡」（cardiac age）只是65歲，比他的「實際年齡」（chronological age）小14歲。



據路透社報道，現年79歲的特朗普在今年1月重新上台時，是美國史上年紀最大的就任總統，也是美國史上年紀第二大的現任總統，僅比今年退任的前總統拜登（Joe Biden，當時82歲）年輕。

這位共和黨總統上任後一直保持快節奏的日程安排，並且喜歡吃紅肉。特朗普在促成加沙停火協議後，計劃10月12日（本周日）出訪中東。

2025年10月3日，美國華盛頓，白宮發言人萊維特 (Karoline Leavitt) 在白宮舉行新聞發布會。（Reuters）

特朗普的醫生巴巴貝拉（Sean Barbabella）在這份遞交給白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）的備忘錄中表示：「特朗普的健康狀況依然極佳，心血管、肺部、神經系統和身體機能都表現良好。」

這份備忘錄只有幾段，內容寫道：「他（特朗普）的心臟年齡，一種通過心電圖測量心血管活力的有效方法，被發現比他的實際年齡年輕約14歲。」

一年前，拜登因健康狀況受到質疑而放棄2024年角逐連任，特朗普的健康狀況就成為人們關注的焦點。在去年的總統競選中，特朗普與拜登形成鮮明對比，將自己描繪成更年輕、更健康的候選人。

據報道，特朗普10日（周五）上午抵達華特·里德國家軍事醫療中心（Walter Reed National Military Medical Center），該中心位於馬里蘭州，是一間長期為總統服務的醫院。白宮稱，這是例行年度體檢。

2025年10月10日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮宣布降低美國藥品價格。（Reuters）

這次體檢距離他上次進行全面體檢僅過去六個月。

白宮在4月體檢後發布的備忘錄指，特朗普身高6英尺3英寸（190厘米），體重224磅（102公斤），高膽固醇控制良好。備忘錄當時亦稱讚特朗普的體格健壯和高爾夫球技。