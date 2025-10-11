諾貝爾和平獎｜特朗普：馬查多已致電　稱向他致敬接受獎項｜有片

2025年度諾貝爾和平獎（Nobel Peace Prize 2025）10月10日揭曉，由委內瑞拉反對派領袖馬查多（María Corina Machado）奪得。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）同日在白宮表示，馬查多已向他致電，並表示她接受該獎項是為向特朗普致敬。



綜合外媒報道，當被問及諾貝爾和平獎時，特朗普沒有直接批評委員會的決定，並在橢圓形辦公室向媒體表示，「今天真正獲得諾貝爾獎的人打電話給我，說：『我接受這個獎項是為了向你致敬，因為你真的配得上這個獎。』」

「這是一件非常好的事情。我沒有說『那就（把和平獎）給我吧』，儘管我想她可能會這麼說。她人很好。」特朗普亦稱自己一直在幫助馬查多，表示「委內瑞拉需要很多幫助，這簡直就是一場災難。」

馬查多獲獎當日表示，會將她的諾貝爾獎獻給「委內瑞拉受苦受難的人民，以及總統特朗普對我們事業的果斷支持！」

2025年10月10日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在白宮回應自己失落諾貝爾和平獎一事，並稱獎項得主——委內瑞拉反對派領袖馬查多（María Corina Machado）已致電他，並對特朗普表示感謝。（Reuters）

特朗普此前多次表示，自重返白宮以來已調停8場戰爭，認為自己應當獲得諾貝爾和平獎。白宮則在特朗普失落和平獎當天，批評諾貝爾委員會把政治凌駕於和平之上。