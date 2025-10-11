特朗普要求9間美國大學簽協議　改革校政換優先撥款　MIT率先拒絕

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府10月1日向9間美國大學發送備忘錄，要求校方承諾改革招生流程以及國際學生招生政策等校政，以換取優先獲得聯邦撥款等好處。美國麻省理工學院（MIT）10日率先表態拒絕簽署，認為部份要求將限制學校獨立性和言論自由。



據MIT網站公開的內容，校長科恩布盧特（Sally Kornbluth）10日致函教育部長麥克馬洪（Linda McMahon）作出上述表態，稱協議的要求不符合校方「科學資助僅應基於科學價值」的核心原則。

2025年4月16日，美國華盛頓白宮，教育部長麥克馬洪（Linda McMahon）正準備接受電視訪問。（Reuters）

科恩布盧特強調，MIT長期以來為美國作出卓越貢獻，自80年前起已建立研究型大學與美國政府之間的科學合作關係。校方始終堅信，這種夥伴關係未來能夠繼續服務國家。

政府在備忘錄中提出一系列改革校政的要求，其中包括將國際本科生入學率限制在15%以內、在招聘員工和錄取學生時禁止考慮種族、性別等因素。倘學校不遵守文件概述的「模式和價值觀」，將不會獲得聯邦撥款。

2024年5月30日，美國麻省劍橋市，美國麻省理工學院（MIT）校長科恩布盧特（Sally Kornbluth）在學校畢業典禮上發表演說。（Reuters）

路透社稱，MIT是第一間公開拒絕簽協議的大學，其他學校在研究特朗普政府的要求，並正起草回應。