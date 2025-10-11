英國護照12月換新裝　封面將換上英王查理斯三世紋章

英媒10月11日報道，英國內政部宣布，從今年12月起，所有新護照的封面都將印上英王查理斯三世（King Charles III）的紋章（coat of arms）。



據英國廣播公司（BBC）報道，更新後的護照內還將出現英國旗下四個構成國的自然景觀，包括蘇格蘭的本尼維斯山（Ben Nevis）、英格蘭的湖區（Lake District）、威爾士的三崖灣（Three Cliffs Bay）以及北愛爾蘭的巨人堤道（the Giant's Causeway）。

英國現有及未來護照設計對比：

報道指，這是英國護照五年來首次全面重新設計，自英國2020年脫歐後，護照顏色從酒紅色改為深藍色。

英國政府表示，印有英女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）紋章的護照將一直有效，直到到期日。

自2023年起，護照就以英王查理斯三世（King Charles III）的名義簽發，護照頁上均冠以「陛下」（His Majesty）的字樣，但已故女王的紋章仍保留在封面上。

查理斯三世的紋章上刻有他於2022年登基時選擇的圓形都鐸王冠（Tudor Crown）作為皇家印記。

作為王權過渡的一部份，英王的圖像和徽章已逐步被引入，包括在郵票、硬幣和紙幣，旨在先盡量用完現有庫存，避免突然更換。

按照慣例，英王本人沒有護照，因為護照是以他本人名義簽發的。

內政部表示，新版護照還將採用升級的安全功能，包括最新的防偽技術，使其「更難偽造或篡改」。

報道指，現代版的英國護照附有個人照片和簽名，自1915年起開始發行。首個安全水印於1972年引入，首本可機讀護照於1988年推出。