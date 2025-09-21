哈里王子據報或與英王查理斯三世頻繁會面　擬與英國王室破冰

《每日郵報》（Daily Mail）引述英國王室消息指，宮廷人員正初步討論如何在未來一年內增加哈里王子（Prince Harry）與父親英國國王查理斯三世（King Charles III）會面的次數，以達致最終讓兩人共同出席公開活動的目標。



哈里王子於2020年退出英國王室後，與妻子梅根（Meghan Markle）搬到美國加州定居，他自此與王室的關係陷入冰封，並除了在菲臘親王（Prince Philip）與前女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）的喪禮露面外，未與王室成員公開出席活動。

報道指，哈里王子與查理斯三世公開露面倘能成事，將被視為兩人關係解凍的象徵，也意味哈里王子與英國王室的關係破冰。而出現斡旋此事的契機，則是10日哈里王子與查理斯三世在倫敦加倫宮（Clarence House）會面。

2025年9月10日，英國倫敦，哈里王子（Prince Harry）乘車抵達英王查理斯三世（King Charles II）的官邸加倫宮（Clarence House）。（Reuters）

報道指，據傳查理斯三世對威廉王子（Prince William）的公務少於自己感到不滿，而威廉王子也不滿查理斯三世與哈里王子會面，令雙方關係一度鬧僵。

而哈里王子則趁勢介入，試圖解決問題，報道引述消息指，此舉並非「爭搶風頭或與威廉王子競爭」，而是提醒威廉王子，「他可以分擔一些負擔，特別是考慮到威廉王子因公務數量低於父親而受到的批評」。

2025年9月11日，英國倫敦，圖為哈里王子在一間慈善機會與受托人擁抱。（Getty）

作為解決這場爭端計劃的一部份，哈里王子同意在美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）訪英之際保持低調，展示善意；哈里王子不以王室成員身份，正式參與更多潛在的英國公開活動；儘管因脫離王室與威廉王子關係冷淡，哈里王子希望與其重建關係；哈里王子承認過去數年間對聲譽的影響不可逆轉。