土耳其執政黨：正討論向加沙派遣維和部隊

土耳其執政正義與發展黨議會黨團主席居萊爾（Abdullah Güler）10月11日表示，土耳其各政府部門正討論向加沙地區派遣維和特遣部隊，相關提案將在完善後提交給國會審議。



居萊爾11日接受土耳其廣播電視公司（TRT）採訪時表示，土耳其外交部、國防部和國家情報局正商討向加沙地帶派遣部隊的細節。

這張2025年10月11日拍攝的畫面中，巴勒斯坦人在以色列軍隊撤出後，在加沙城（Gaza City）的某處廢墟中行走。（Reuters）

他補充指，計劃仍處於初始階段，未來將根據具體形勢和時機再作進一步確定，然後由總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）提交給國會審議。

土耳其國防部10日表示，土耳其軍方已準備好作為加沙維和特遣部隊一部份，執行分配給他們的任何任務。

2025年10月5日，土耳其安卡拉，在一場挺巴勒斯坦的示威中，人們揮動土耳其及巴勒斯坦旗幟。（Reuters）

以色列與巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）10月9日正式達成首階段和平協議後，以軍翌日開始根據協議撤至商定位置。

據美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）起初提出的20點計劃，美國最終將與阿拉伯國家及其他國際夥伴合作，組建一支臨時國際穩定部隊，以負責監督當地安全。