土耳其執政黨：正討論向加沙派遣維和部隊
撰文：劉耀洋
出版：更新：
土耳其執政正義與發展黨議會黨團主席居萊爾（Abdullah Güler）10月11日表示，土耳其各政府部門正討論向加沙地區派遣維和特遣部隊，相關提案將在完善後提交給國會審議。
居萊爾11日接受土耳其廣播電視公司（TRT）採訪時表示，土耳其外交部、國防部和國家情報局正商討向加沙地帶派遣部隊的細節。
他補充指，計劃仍處於初始階段，未來將根據具體形勢和時機再作進一步確定，然後由總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）提交給國會審議。
土耳其國防部10日表示，土耳其軍方已準備好作為加沙維和特遣部隊一部份，執行分配給他們的任何任務。
以色列與巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）10月9日正式達成首階段和平協議後，以軍翌日開始根據協議撤至商定位置。
據美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）起初提出的20點計劃，美國最終將與阿拉伯國家及其他國際夥伴合作，組建一支臨時國際穩定部隊，以負責監督當地安全。
哈馬斯官員稱準備放棄加沙地帶治理權 僅在一情況下願交出武器以巴達首階段停火協議 王毅談中方3點呼籲：履行「巴人治巴」哈馬斯稱約20萬民眾返回加沙北部 以軍籲居民避免進入其控制區以哈停火｜戰爭結束現曙光 數據圖表回顧加沙2年慘況｜新聞背後