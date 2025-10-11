哈馬斯稱約20萬民眾返回加沙北部　以軍籲居民避免進入其控制區

以色列與哈馬斯（Hamas）10月9日正式達成首階段和平協議，以軍10日開始根據協議撤軍。以媒引述哈馬斯民防機構發言人巴薩爾（Mahmud Bassal）表示，當天約有20萬巴勒斯坦人返回加沙北部。以軍發言人則呼籲加沙居民避免進入以軍控制區，以確保自身安全。



《以色列時報》引述巴薩爾說：「今天大約有20萬人返回加薩北部。」

路透社報道，大批巴勒斯坦民眾周五徒步穿越加沙荒地，沿着海岸公路向北前往加沙城（Gaza city）。該城市幾天前剛受到以色列在戰爭中發動的最大規模襲擊。

2025年10月10日，無人機拍攝的畫面顯示，加沙地區中部的人龍。戰爭期間依照以色列的命令流離失所到加沙南部的巴勒斯坦人，在以色列和哈馬斯的停火協議生效後，沿著一條道路返回北部。（Reuters）

40歲的居民扎伊達（Ismail Zayda）在加沙城的拉德萬區（Sheikh Radwan）表示：「感謝上帝，我的房子還在。但這個地方被毀了，我鄰居們的房子也被毀了，整個街區都毀了。」

40歲的薩克拉（Mahdi Saqla）表示，他們一家一聽到停火的消息，就決定向北前往加沙城：「當然，房子都被毀了，但即使只是回到廢墟之上的家，我們也很高興。這也是一種莫大的喜悅。兩年來，我們一直在受苦，四處流離失所。」

以色列國防軍發言人戴弗林（Effie Defrin）周五表示：「我在此呼籲加沙居民避免進入以軍控制區。遵守協議，確保自身安全。」