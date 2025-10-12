美軍重申不會在加沙駐紮 以色列開始轉移巴勒斯坦囚犯
撰文：聯合早報
出版：更新：
美國中央司令部（CENTCOM）司令庫珀（Brad Cooper）說，他訪問加沙地帶是為了討論衝突後如何讓局勢穩定下來，並堅稱不會向巴勒斯坦領土部署任何美軍。
▼美國中央司令部：不會在加沙部署美軍
庫珀星期六（10月11日）在社交媒體X（舊稱Twitter）上寫道，他剛剛結束對加沙的訪問，此次訪問旨在討論建立一個由中央司令部領導的「民事-軍事協調中心」（CMCC），中心將讓衝突局面穩定下來。
以色列開始轉移囚犯
以色列監獄管理局（Israel Prison Service）星期六說，作為加沙停火協議的一部分，以色列已開始將它囚禁的巴勒斯坦人轉移到兩所監獄，準備釋放。協議旨在促成巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）扣押的人質獲釋。
法新社引述監獄管理局的聲明稱，包括獄警在內的數千名工作人員「徹夜奮戰，以執行政府的決定：制定『釋放所有以色列人質的框架』」。
根據停火協議，以色列應釋放250名囚犯，其中包括一些因致命襲擊而判了終身監禁的囚犯。作為交換，哈馬斯必須在星期一（13日）之前交出它扣押的剩餘的48名以色列活着或者已逝的人質。
本文獲《聯合早報》授權轉載。
土耳其執政黨：正討論向加沙派遣維和部隊哈馬斯官員稱準備放棄加沙地帶治理權 僅在一情況下願交出武器哈馬斯稱約20萬民眾返回加沙北部 以軍籲居民避免進入其控制區以哈停火｜戰爭結束現曙光 數據圖表回顧加沙2年慘況｜新聞背後