美軍重申不會在加沙駐紮　以色列開始轉移巴勒斯坦囚犯

美國中央司令部（CENTCOM）司令庫珀（Brad Cooper）說，他訪問加沙地帶是為了討論衝突後如何讓局勢穩定下來，並堅稱不會向巴勒斯坦領土部署任何美軍。



▼美國中央司令部：不會在加沙部署美軍

庫珀星期六（10月11日）在社交媒體X（舊稱Twitter）上寫道，他剛剛結束對加沙的訪問，此次訪問旨在討論建立一個由中央司令部領導的「民事-軍事協調中心」（CMCC），中心將讓衝突局面穩定下來。

以色列開始轉移囚犯

以色列監獄管理局（Israel Prison Service）星期六說，作為加沙停火協議的一部分，以色列已開始將它囚禁的巴勒斯坦人轉移到兩所監獄，準備釋放。協議旨在促成巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）扣押的人質獲釋。

2025年10月10日，加沙地區中部的人龍。戰爭期間依照以色列的命令流離失所到加沙南部的巴勒斯坦人，在以色列和哈馬斯的停火協議生效後，沿著一條道路返回北部。（Reuters）

法新社引述監獄管理局的聲明稱，包括獄警在內的數千名工作人員「徹夜奮戰，以執行政府的決定：制定『釋放所有以色列人質的框架』」。

根據停火協議，以色列應釋放250名囚犯，其中包括一些因致命襲擊而判了終身監禁的囚犯。作為交換，哈馬斯必須在星期一（13日）之前交出它扣押的剩餘的48名以色列活着或者已逝的人質。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

