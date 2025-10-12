中國使館批美財長涉中拉合作言論：暴露冷戰和對抗思維

中國駐阿根廷大使館10月11日發文，指出美國財政部長貝森特（Scott Bessent）日前針對中國和拉丁美洲國家合作發表挑撥性言論，批評其暴露美方一些人根深蒂固的冷戰和對抗思維



中國使館發言人表示，長期以來，中國秉持相互尊重、平等互利、開放包容、合作共贏理念，同拉美和加勒比國家開展各領域務實合作，中拉合作契合彼此需求，符合雙方共同利益，有力促進當地的經濟社會發展，受到地區國家和人民真心歡迎。反觀美國，多年來不遺余力地對拉美和加勒比地區國家進行干涉和控制，霸權霸淩行徑昭然若揭。

發言人指出，拉美和加勒比不是誰的「後院」，中拉合作不針對第三方，也不應受到第三方干擾。地區國家有權自主選擇發展道路和合作夥伴。美方與其對別國友好合作挑撥離間、無事生非，不如多為拉美和加勒比國家發展做點實實在在的事情。