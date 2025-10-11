中國加強稀土出口管制　歐盟表關切　外媒列舉受影響行業

中國商務部10月9日公布加強稀土出口管制，美國總統特朗普（Donald Trump）大感不滿，威脅加關稅反擊，歐盟則對中國的新措施表示關注。外媒盤點新措施會帶來的影響，有分析師指新出口管制可能最影響晶片製造商和相關設備製造商。



歐盟委員會表示，中國對具有戰略意義的稀土實施全面的新出口管制，令歐盟感到不安。發言人指對中方的公布表示關切，歐盟執委會正檢視新措施的細節，「希望中國能夠成為可靠的合作夥伴，並確保關鍵原材料的穩定、可預測的供應」。

圖為2019年9月19日，歐盟旗幟在比利時布魯塞爾歐盟委員會總部外飄揚。（Reuters）

新增管制5種稀土金屬

綜合路透社、半島電視台報道，稀土金屬有17種，中國今年4月已宣布對其中7種（釤、釓、鋱、鏑、鑥、鈧和釔）實施出口限制，在新公告中，中方再宣布對5種（鈥、鉺、銩、銪和鐿）加強管制，意味共對12種實施出口管制，推行許可證制度。

中國還對稀土相關技術實施出口管制。大部份限制措施預計12月1日生效。

新措施帶來哪些影響？

據路透社指出，新列入出口管制的5種稀土金屬的用途如下：

鈥：可用於製造磁鐵、半導體、雷射手術設備和核反應器控制棒。

鉺：主要用於光纖通訊和紅外線技術。粉紅色的氧化鉺用於製造紅外線吸收玻璃（infrared-absorbing glass）。

銩：用於製造X光設備、雷射技術和微波陶瓷材料。它在紫外線照射下會發出螢光，有助於防偽。

銪：最活潑的稀土元素，也具有螢光性，用於製造核反應器控制棒和發光材料，包括用於醫學成像。它也與鐿一起用於磁學研究。

鐿：最揮發性的稀土元素，可用作X光機的輻射源，並應用於核醫學。它也用於催化劑和量子計算機。

圖為內蒙古白雲鄂博稀土礦場。（Reuters）

根據美國國際戰略研究中心（CSIS）2024年報告，中國開採全球至少60%稀土金屬，並加工約90%稀土金屬。

《華爾街日報》指，中方之前的稀土限制已對福特（Ford）等車廠造成衝擊，這次中國表示，若然受限制產品的出口旨在幫助製造先進晶片，將有特別審查，報道認為這針對人工智慧和半導體產業，意味中國正試圖遏制美國人工智慧晶片的領導者如英偉達（Nvidia）。

一些分析師指，新措施也意味擁有軍民兩用業務的公司如波音，可能遭禁止取得稀土資源。

圖為2024年1月8日路透社拍攝的設計圖片，可見在電腦主機板附近有一個晶片設備製造商阿斯麥（ASML，又譯艾司摩爾）的標誌。（Reuters）

美媒：ASML出貨或延遲數週

彭博社（Bloomberg）10月11日引述美國喬治城大學安全與新興技術中心高級數據研究分析師Jacob Feldgoise指，在半導體價值鏈中，中國的新出口管制很可能最影響晶片製造商和相關工具製造商，因晶片製造商在製作過程要使用稀土化學品，工具製造商則要把稀土磁鐵集成到設備。

報道引述知情人士指，在中國加強限制稀土出口下，晶片設備製造商、光刻機巨頭阿斯麥（ASML）的出貨或需延遲數週，另有美國大型晶片企業的高級經理表示，公司仍在評估潛在影響，目前面臨的最明顯風險是稀土磁鐵價格上漲。

《華爾街日報》報道，不少分析師認為新限制是北京在與美貿易談判前採取的談判策略，但中國也可能會長期地保留一些稀土限制措施。