以色列料人質將於周一起被釋放　埃及屆時召開加沙問題峰會

美媒引述以色列政府人質協調員周六（10月11日）晚上透露，預計被關押在加沙的人質將於下周一早上開始被釋放，已故人質的遺體也將被移交。埃及總統府發言人同日發表聲明，稱該國總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）和美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周一下午將在埃及沙姆沙伊赫（Sharm el-Sheikh）主持加沙問題峰會，來自20多個國家的領導人將出席。



美媒取得的消息顯示，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）任命的人質協調員希爾什（Gal Hirsch）向以方人質家屬表示：「我們估計，釋放你們的親人、我們親愛的人質的程序將於周一早上開始。」

他還指出，除了活着的人質，預計罹難人質的遺體也將被移交，但並非全部遺體都能在停火協議規定的72小時內歸還。他承諾，以色列將與國際特遣部隊合作，確保哈馬斯歸還所有遺體。

2025年10月11日，在以哈加沙停火協議生效後，以色列特拉維夫（Tel Aviv）的「人質廣場」，人們舉着印有2023年10月7日遭哈馬斯綁架的人質照片的標語牌。（Reuters）

▼埃及10.13將召開加沙問題峰會 逾20國領袖將出席

埃及總統府發言人在社交平台Facebook發表聲明，指下周一下午將在沙姆沙伊赫舉行，塞西和特朗普聯合主持：「本次峰會旨在終結加沙走廊戰事......它源於特朗普總統實現區域和平的願景，以及其為終結全球衝突所作的不懈努力。」

路透社報道，英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯斯塔默）、法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）都將出席該峰會。