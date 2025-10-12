Diane Keaton｜《教父》金像影后戴安姬頓離世　終年79歲

奧斯卡影后戴安姬頓（Diane Keaton，又譯黛安基頓）10月11日於加州突然離世，終年79歲。她生前曾主演《教父》（Godfather）系列電影，並憑《安妮荷爾》（Annie Hall）贏得金像獎影后榮銜。



美國《People》雜誌及著名八卦網站TMZ報道，戴安姬頓在11日早上8時左右由救護車送院，其養女Dexter向美國全國廣播公司（NBC）證實對方死訊，但未有透露死因。

戴安姬頓生前活躍影壇數十年，除了在《教父》的形象深入民人心外，她生前亦多次與名導活地亞倫（Woody Allen）合作，包括《安妮荷爾》、曼克頓（Manhattan）、《歲月留聲》（Radio Days）等。她近年亦有參與Netflix《高年級姐妹會：新篇章》（Book Club The Next Chapter）等作品。

戴安姬頓生前雖然曾經傳出與活地亞倫、阿爾柏仙奴（Al Pacino）及華倫比提（Warren Beatty）傳出戀情，惟她一生未婚，不過她於1996及2001年分別領養女兒Dexter及兒子Duke、

她的離位消息傳出後，多位影壇中人紛紛留言悼念，其中《大婆俱樂部》（The First Wives Club）拍檔比提美娜（Bette Midler）形容對方生前表現真我和性格滑稽；劇中另一拍檔高蒂韓（Goldie Hawn）的女兒姬赫遜（Kate Hudson）則稱戴安姬頓獲大家敬愛。