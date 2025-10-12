以哈停火｜哈馬斯官員：如果加沙戰火重燃　將同巴人隨時應戰

哈馬斯高級官員說，如果加沙戰事重啟，哈馬斯會隨時應戰，並且拒絕接受美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）和平計劃中，要求它撤離加沙的提案。



哈馬斯政治局委員巴德蘭（Hossam Badran）在卡塔爾多哈告訴法媒：「我認為所有觀察者和關注者都未預料到，這場戰爭會持續兩年之久……我們希望不會重蹈覆轍，但若戰爭再度降臨，巴勒斯坦人民和抵抗力量必將全力以赴，動用全部能力擊退侵略。」

以哈停火協議前一天生效，以色列已完成在加沙的首階段撤軍，哈馬斯也將在10月13日按約定釋放48名人質。

促成這次停火協議的美國總統特朗普深信，以哈停火會促成更廣泛的中東和平。不過，他停火計劃中的許多內容仍未達成共識，包括哈馬斯解除武裝問題，以及加沙戰後治理方案。

以色列與哈馬斯達成首階段停火協議後，2025年10月11日，巴勒斯坦人返回在加沙地帶南部的家園（REUTERS）

巴德蘭說，停火協議的第二階段談判「需要更複雜的討論，遠非第一階段那般簡單」。

