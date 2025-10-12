特朗普派兵赴芝加哥遭上訴法院叫停　白宮：總統舉措合法將上訴

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）早前宣布向伊利諾伊州芝加哥市派遣國民警衛隊後遭到當地反對，州政府與市政府還入稟法院要求駁回。聯邦第七巡迴上訴法院10月11日駁回特朗普派兵要求，維持下級法院暫時阻止派兵的命令。白宮指特朗普行使合法權利，將進一步上訴。



綜合美媒報道，上訴法院在裁決中指出，禁止聯邦政府在伊利諾州內部署部隊，但早前已經抵達的、來自伊利諾伊州之外的士兵暫時無需返回，除非法院進一步下令。特朗普在下令派兵後，來自伊利諾伊州和德州的數百名國民警衛隊士兵依照動員被部署到當地。

白宮副發言人傑克遜（Abigail Jackson）針對今次裁決，表示將進一步上訴，他指當地面臨嚴重治安問題，而諸如伊利諾伊州長普利茨克（JB Pritzker）等官員卻不願平息，強調特朗普行使合法權力，保護聯邦官員和財產。

2025年10月4日，美國伊利諾州芝加哥市郊，一名女子與聯邦移民和海關執法局（ICE）職員對峙。（Reuters）

特朗普早前也宣布派兵進駐俄勒岡州的波特蘭市（Portland），儘管遭法官禁止但仍無視禁令，他的派兵舉動也引發外界對聯邦政府動用軍隊介入州份治安的擔憂。