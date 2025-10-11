特朗普加100%關稅｜中美貿易戰火再起？中國連出重拳特朗普急了

特朗普生氣了！特朗普在社交媒體稱「似乎沒有理由」在APEC上會晤習近平。接著，特朗普宣佈，自2025年11月1日起，美國將在現行關稅基礎上對中國加徵100%的關稅。同日，還將對任何及所有關鍵軟件實施出口管制。顯然，特朗普已歇斯底里，中國連續出招是拳拳到肉。這就是特朗普自找苦吃的結果。



特朗普政府確實在貿易戰中降服了幾個重量級對手如日本、歐盟，大多數美國貿易伙伴已經對白宮屈服，特朗普不需要再多線艱苦作戰，也不需要藉助與中國的協議施壓其他對手，所以，特朗普政府可能認為，他可以趁機重新修訂中美貿易關係，通過一場新的大規模貿易戰，擬定對美國更有利的貿易條款。

可以看到特朗普嘴上喊着「有事要和中方面談」，又是要訪華，又是要會晤的，但手上可真的不手軟，對中國企業制裁層層加碼、對華技術封鎖步步緊逼。他不是想談，他是想「邊打邊談」，用極限施壓迫使中國讓步。但是，特朗普真的是打錯了算盤！中國，早已不吃這一套了！

10月8日，美國商務部突然把16家中國企業列入制裁名單。他們的理由很荒誕，說是這些公司涉嫌協助哈馬斯和也門胡塞武裝獲取用於無人機的組件，這些組件中還發現了美國的零部件或技術。美國對中國企業發起挑釁，中國現階段主打一個防守反擊。美國商務部剛貼出佈告，中國商務部就反擊了，而且是火力覆蓋型的反擊。

圖為2025年9月15日，中國商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼在中美經貿會談後，於西班牙馬德里召開記者會。（Reuters）

商務部一口氣出了七拳，發布了7項公告，都是對相關物項和技術進行出口管制或者更新不可靠實體清單的。這個可以說，這是中國以彼之道還施彼身，這就是全面照抄美國對華晶片封鎖策略，實施全產業鏈出口管制。

首先，稀土技術，稀土設備，稀土原料，稀土輔料以及稀土製成品等，全面管制，稀土之外，涉及鋰電、無人機和反無人機、超硬材料、晶片等領域。沒有中國許可，統統不許出口。

其次，只要涉及海外軍用的稀土產品，全面叫停，沒有許可，不得出口。其三，第三方國家利用中國設備，中國技術，中國原料等，生產出來的稀土，沒有得到中方許可，也不許出口。

這就是打明牌了。美國是怎麼針對中國晶片的？中國就要怎麼針對美國稀土。這不是某一個環節上的卡脖子，而是全產業鏈的卡脖子。

中方決定自10月14日起，中國港口將對美國相關船舶收取特別港務費。 （Getty）

這只是第一步出手，隨後中方決定自10月14日起，中國港口將對美國相關船舶收取特別港務費。美國相關船隻主要包括以下幾類：

第一，美國實體或個人擁有或經營的船隻；

第二，美國實體或個人直接或間接擁有或持股25%以上企業擁有或經營的船隻；

第三，掛美國國旗的船隻；

第四，在美國建造的船隻。這件事有個背景，那就是美國4月份做出一個決定，將於10月14日起，對中國有關船隻徵收高額的港口費。這也是對等反擊。是特朗普先對中國商船，收取「進港特別服務費」的，中國只是自衛反擊，對美國實施對等徵稅。

第三手是，對高通立案發起反壟斷調查。高通在手機晶片市場上的壟斷地位，幾乎不用說了。除了蘋果、華為以及三星外，全球幾乎其他所有主流手機晶片，都被高通壟斷了。其中，華為、三星也是高通的核心用戶。三星只是為了高端化，自研了一款「獵戶座」晶片。但「獵戶座」晶片無法取代高通，三星的核心機型還是搭載高通晶片。華為呢？原本也是走「麒麟」與「高通」雙晶片路線。直到被美國製裁後，才放棄高通晶片，被迫轉向了「麒麟」晶片。

麒麟9000晶片。（視覺中國）

至於其他，除了中低端機型還有一部分「展鋭」、「聯發科」晶片外，幾乎就沒得選了，中高端市場全部都被高通壟斷了。高通的壟斷還很特殊，備受爭議的就是「高通稅」了。別的公司賣專利，是賣什麼技術，就收什麼專利費。但高通不是，它是賣晶片專利授權，卻按整機價格收取專利費。

高通是隱藏在中國手機行業中的幕後巨無霸。中國手機賣得越多，高通就賺得越多。華為「麒麟」晶片被斷供以後，高通的利潤就更大了。

美國一邊打壓華為晶片，一邊對華傾銷高通晶片，這本就是不公平的。對高通實施反壟斷調查，就是要讓它吃進去的，都給吐回來。一直以來，中國不是不知道，只是看要不要辦。如今，高通就成了熱窩上的螞蟻，得天天去煩特朗普。

2023年11月28日，在中國北京舉行的首屆中國國際供應鏈博覽會 (CISCE)上，一輛理想汽車 L9 電動車在高通展位上展示。（REUTERS）

特朗普本還在做諾貝爾和平獎的美夢，試圖去調停七八場衝突，想要用這個辦法來獲得諾獎，結果黃粱一夢，正難受呢，這來自中國的攻勢，應接不暇，特朗普除了生氣都還找不到應對的辦法。

但其實，中國招數都是跟美國學的，且中國會如此反制，特朗普政府心裏沒事嗎？今年4月以來，美國出招後，中國反制措施一般不會超過24小時。中國早就準備好了。

9月12日，美國商務部突然發難，一口氣將23家中國高科技企業列入限制名單，其中半導體和集成電路領域是重災區。當即做出了反擊，宣佈對美國進口的相關模擬晶片展開反傾銷調查，並針對美國在集成電路領域對華採取的措施發起反歧視調查。

2025年4月2日，美國華盛頓，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮玫瑰園就「對等關稅」（reciprocal tariffs）問題發表講話。（Reuters）

4月2日，特朗普宣佈對全世界180多個國家加徵不同稅率的關稅。由於加拿大和墨西哥得到了臨時豁免，作為美國第三大貿易伙伴的中國首當其衝。

第二天，中國財政部就宣佈對美國所有商品加徵34%的關稅。隨後商務部、海關總署發布公告，對釤、釓、鋱、鏑、鑥、鈧、釔等7類中重稀土實施出口管制，並於發布之日起正式實施，一天時間都不給。中國的反制還是組合拳，商務部開出第一槍，海關總署開出第二槍，然後是市場監管總局，連連收手⋯⋯

難道這些特朗普如此健忘？中國出手，大總統您意外嗎？中國的反擊，再次凸顯了中國風格——敵不動，我不動。敵一動，我「亂」動。這一「亂」，美國歇斯底里。其實美國越主動挑事，這樣中國才能「得寸進尺」。這是不是特朗普搬起石頭砸自己的腳。中美對決早已攻守易形，中國開始進入反攻階段，輪到中國火力覆蓋了。

但距離APEC尚且還有時間，特朗普想必開始各渠道同北京交涉，留下的20天就是談判時間，不排除美國先硬後軟。但中國早已做好各種準備，還是那句———「談，大門打開；打，奉陪到底」。