特朗普指11.1起對華加徵100%關稅　商務部：堅決反對

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）日前在旗下社交平台發文宣布於11月1日起對華產品加徵100%額外關稅，並限制美關鍵軟件出口。中國商務部10月12日針對近期中美貿易摩擦發文，指9日對稀土等相關物項實施的出口管制，是依據法律法規的正常行為，堅決反對美方措施，並批評對方舉動嚴重損害企業權益，衝擊國際經貿秩序。



中國商務部在公告中指出，中方發布了關於稀土等相關物項的出口管制措施，這是中國政府依據法律法規，完善自身出口管制體系的正當做法。當前世界局勢動盪不安，軍事衝突時有發生，中方注意到中重稀土相關物項在軍事領域有重要應用。中國是負責任大國，依法對相關物項實施出口管制，目的是更好維護世界和平與地區穩定，履行防擴散等國際義務。

2010年10月31日，中國江蘇省連雲港市，工人在一個港口運送含有稀土元素的土壤以供出口。（Reuters）

中國的出口管制不是禁止出口，對符合規定的申請將予以許可。在措施公布前，中方已通過雙邊出口管制對話機制向各有關國家和地區作了通報。中方願與各國加強出口管制對話交流，更好維護全球產業鏈供應鏈安全穩定。

中國作為負責任大國，始終堅定維護自身國家安全和國際共同安全，始終秉持公正、合理原則立場，審慎適度實施出口管制措施。中方事先已就措施可能對產供鏈產生的影響進行了充分評估，並確信相關影響非常有限。措施出台前，中方已通過雙邊出口管制對話機制向各有關國家和地區進行了通報。

後續，中國政府將依法依規開展許可審查，對符合規定的申請予以許可，同時，積極考慮適用通用許可、許可豁免等多種便利化措施，有效促進合規貿易。我想強調的是，中國的出口管制不是禁止出口，只要是用於民用用途的、合規的出口申請，都可以獲得批准，相關企業無須擔心。中國政府將一如既往地與各國一道，堅定維護世界和平和周邊地區穩定，共同保障全球產業鏈供應鏈穩定。

2025年10月10日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在社交平台發文表示，考慮到中國限制向美國出口稀土的舉措，他認為「似乎沒有理由」在韓國即將舉行的亞太經合組織（APEC）峰會期間會見中國國家主席習近平。（Truth Social截圖）

10月9日,中方發布了關於稀土等相關物項的出口管制措施,這是中國政府依據法律法規,完善自身出口管制體系的正常行為。美方有關表態是典型的「雙重標準」。長期以來,美方泛化國家安全,濫用出口管制,對華採取歧視性做法,對半導體設備、晶片等眾多產品實施單邊長臂管轄措施。美方管制清單物項超過3000項,而中方出口管制清單物項僅900餘項。美方使用出口管制最低含量規則由來已久,低至0%。美方相關舉措嚴重損害企業正當合法權益,嚴重衝擊國際經貿秩序,嚴重破壞全球產供鏈安全穩定。

特別是9月中美馬德里經貿會談以來，短短20多天時間，美方持續新增出台一系列對華限制措施，將多家中國實體列入出口管制實體清單和特別指定國民清單；通過穿透性規則任意擴大受管制企業範圍，影響中方數千家企業；無視中方關切和善意，執意落地對華海事、物流和造船業301措施。美方的行為嚴重損害中方利益，嚴重破壞雙方經貿會談氛圍，中方對此堅決反對。

動輒以高額關稅進行威脅，不是與中方相處的正確之道。對於關稅戰，中方的立場是一貫的，我們不願打，但也不怕打。中方敦促美方儘快糾正錯誤做法，以兩國元首通話重要共識為引領，維護好來之不易的磋商成果，繼續發揮中美經貿磋商機製作用，在相互尊重、平等協商基礎上，通過對話解決各自關切，妥善管控分歧，維護中美經貿關係穩定、健康、可持續發展。如果美方一意孤行，中方也必將堅決採取相應措施，維護自身正當權益。

2025年4月8日，美國新澤西州港口貨櫃碼頭全景。在對中國實施104%關稅之前，美國港口的活動明顯增加。美國總統特朗普（Donald Trump）早前宣布將進一步提高關稅，以回應中國的報復。（Getty）

美國政府將在10月14日對中國船舶徵收港口費，商務部在公告中指出，4月17日，美國貿易代表辦公室宣布了對中國海事、物流和造船領域301調查最終措施，將於10月14日起對相關中國船舶徵收港口費。美方的做法嚴重違反世貿組織規則，違背《中美海運協定》平等互惠原則，是典型的單邊主義行為。中方已多次表示強烈不滿、堅決反對。

中美倫敦經貿會談以來，中方一直與美方就上述措施進行磋商溝通，就301調查報告中對中方的無端指責向美方提供了書面回應，並就雙方可在相關產業開展合作提出建議。但美方態度消極，執意實施上述措施，並於10月3日發布公告，明確對中方船舶收費的具體要求。中方為維護自身正當合法權益，不得不採取反制措施，依據《中華人民共和國國際海運條例》等法律法規，決定對涉美船舶收取船舶特別港務費。中方的反制措施是必要的被動防禦行為，旨在維護中國產業和企業正當權益，也為了維護國際航運和造船市場的公平競爭環境。希望美方正視自身錯誤，與中方相向而行，回到對話協商的正確軌道上來。