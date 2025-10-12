卡塔爾外交官埃及沙姆沙伊赫遇車禍　3死2傷

據卡塔爾駐埃及大使館周日（10月12日）消息，3名卡塔爾外交官在埃及海濱城市沙姆沙伊赫（Sharm el-Sheikh）附近發生車禍喪生，另有兩名外交官受傷。以色列與哈馬斯正在卡塔爾的調解下就停火問題在沙姆沙伊赫進行間接談判，包括美國總統特朗普（Donald Trump）在內，料有20國領袖將於周一（13日）在當地出席和平峰會，慶祝以哈達成首階段停火協議。



卡塔爾駐埃及大使館稱事件是一宗「悲慘的交通事故」，3名外交官在履行職責時喪生，另外兩名受傷的外交人員正在當地醫院接受治療，他們將於周日較後時間連同3名外交官的遺體一併返回多哈。

圖為埃及海濱城市沙姆沙伊赫薩哈巴清真寺周邊的老市場。（Getty）

早前有報道聲稱死者為卡塔爾停火談判小組的成員，惟《以色列時報》引述消息人士稱該消息不實，指遭遇車禍的是卡塔爾首相兼外長穆罕默德（Sheikh Mohammed Bin Abdulrahman al-Thani）的保安和禮賓官員，作為先遣人員來到埃及。

數日前，以色列與哈馬斯在沙姆沙伊赫舉行的間接會談上就首階段停火達成協議，特朗普、穆罕默德和埃及總統塞西（Abdel Fattah el-Sisi）等均會在13日出席當地舉行的加沙和平峰會。